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明後天影響最劇烈！圓規颱風今晚8時海警 恐豪雨以上雨勢

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
氣象局預報員李孟軒說，若路徑沒有特殊變化，台灣今晚8時將針對圓規颱風發布海上颱風警報，發布陸上警報機率降低。圖／取自氣象局直播
氣象局預報員李孟軒說，若路徑沒有特殊變化，台灣今晚8時將針對圓規颱風發布海上颱風警報，發布陸上警報機率降低。圖／取自氣象局直播

中央氣象局表示，目前西北太平洋有三個颱風，只有圓規颱風對台天氣造成直接影響，預估今天晚上8時將發布海上警報，發布陸警機率較低，明後兩天影響最劇烈，北部、東半部、恆春半島恐出現大雨及豪雨，甚至豪雨等級以上雨勢，周四過後降雨趨緩，周六、日將有冷空氣南下，氣溫將降低。

氣象局預報員李孟軒表示，今天白天各地天氣大致穩定，以多雲到晴為主，東半部、恆春半島及大台北山區要留意短暫陣雨，晚上隨著圓規颱風外圍水氣移入，北部地區可能有局部短暫陣雨。 今天西半部地區氣溫偏高，氣象局也發布高溫資訊，新竹縣市、苗栗、南投近山區平地河谷，有機會出現36度以上高溫。

李孟軒說，今天白天主要降雨在迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區，午後中南部也會降雨，但雨量不多；晚上降雨變得明顯，大台北地區、宜蘭地區雨勢會明顯增加，花東一帶降雨機率也增加。

目前西北太平洋上有三個颱風，李孟軒說，遙遠東方海面今天上午8時生成今年第19號南修颱風，預估朝西北方向前進，對台灣天氣沒有影響；第17號獅子山颱風逐漸移入中南半島，對台灣天氣也沒有影響；至於台灣東南方海面的第18號圓規颱風，中心附近雲系偏少，但外圍雲系寬廣， 中心風速較弱，但外圍風速偏強，目前中心還在整合之中，預估會先偏西北方向移動，之後沿著太平洋高壓南側以偏西方向通過巴士海峽，若路徑沒有特殊變化，台灣今晚8時將針對圓規颱風發布海上颱風警報，發布陸上警報機率降低。

李孟軒指出，圓規颱風對台影響最明顯時間點為明後兩天，北部、東半部、恆春半島容易有大雨、豪雨，甚至不排除局部豪雨等級以上降雨，明天為國慶連假最後一天，民眾出門務必要留意交通資訊，13日圓規颱風才會遠離，降雨趨緩，但迎風面北部、東半部仍要留意局部短暫陣雨。

風浪部分，圓規颱風外圍環流強且寬廣，明後兩天台灣附近各沿海及澎湖、金門等外島，容易出現9到11級強陣風，且風速強，有機會出現5米浪高，應避免前往海邊活動。另外，今天桃園以北、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有機會出現8到9級強陣風，今天風浪也有2到3米。

李孟軒說，颱風將於周四晚上逐漸移入中南半島，不過周三、周四這段時間，台灣附近水氣仍多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區也有雨勢，屆時大陸冷高壓會逐漸南下帶來冷空氣，周六、日東北風增強，北部、東半部仍有局部短暫雨，午後中南部地區注意雷陣雨，北部、東半部氣溫有下降趨勢。

目前西北太平洋上有三個颱風。圖／取自氣象局網站
目前西北太平洋上有三個颱風。圖／取自氣象局網站

颱風 恆春

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