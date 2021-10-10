圓規颱風加速逼近！ 天氣風險：不排除豪雨以上等級

今天是雙十國慶，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，目前天氣相當不錯，晴到多雲的好天氣，不過要提醒，圓規颱風正在接近中。目前圓規颱風還是輕度颱風的強度，環流大而寬廣，持續緩慢增強。

他說，圓規颱風與昨天不一樣是，今天開始受到太平洋高壓的導引，朝西北快速接近巴士海峽。預測今天迎風面的東半部地區就會受到外圍環流的影響，轉成多雲到陰，特別是午後降雨機會跟頻率都越來越高，往海邊走還會有長浪出現的機會。

李至晟說，目前預測圓規颱風將在國慶連假收假日的周一晚上，到開工日的周二清晨，通過巴士海峽，氣象局也不排除在今晚對包括巴士海峽的南部海域發布海上颱風警報。

他表示，明後兩天也是圓規颱風影響台灣最顯著的時候，由於圓規颱風的外圍環流有配合到北方的東北風南下，即使暴風圈沒有掃過台灣，感受也是相當明顯。首先降雨預測以迎風面的東半部因為有中央山脈攔截水氣，是最明顯的，這兩天內不排除有豪雨或以上等級的降雨出現，這段期間用路人也要特別留意各種路況。

李至晟說，西半部則雖然也會降雨，不過預測是短暫陣雨為主，可以比較放心。不過受到海峽地形影響，全台沿海風浪都會顯著增大，氣象局也提前發布陸上強風特報，海上航行會受到很大的衝擊，漁民以及搭乘海運朋友都得提前做好準備。

李至晟表示，圓規颱風走得相當快，預測周三就會進入南海，跟獅子山颱風一樣在接近海南後登陸減弱，台灣再度恢復偏東到東北風的環境。這段期間內環境水氣還是比較多，東半部地區普遍還是多雲到陰陣雨的天氣，西半部地區在天氣轉晴後，又得留意山區午後陣雨。