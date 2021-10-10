影／國慶寶寶出生5小時 小手拿國旗祝國恩家慶

國恩家慶的一天，國慶寶寶紛紛來報到！高雄市阮綜合醫院一名29歲產婦，今早5點18分自然產下健康女寶寶，才出生5小時就拿著國旗拍下喜慶照，祝中華民國生日快樂！

小Baby的外婆是阮綜合醫院產科護理站資深護理長王紋玉，是她的第一個孫子。阮綜合婦產科醫師陳聰富說，產婦已過了10月8日預產期，昨天到醫院待產催生，小寶寶今天清晨報到，娃娃體重3480克，身高51公分，是個健慶的小寶寶，母女均安。

國慶寶寶出生5個小時，家人為了祝賀，讓小女嬰拿著國旗拍照，模樣煞是可愛！王紋玉抱著寶寶說，佳節祝大家國慶日快樂！

高醫今天也有2名國慶女寶寶出生，都是凌晨出生的。還有一名產婦待產中。