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影／國慶寶寶出生5小時 小手拿國旗祝國恩家慶
國恩家慶的一天，國慶寶寶紛紛來報到！高雄市阮綜合醫院一名29歲產婦，今早5點18分自然產下健康女寶寶，才出生5小時就拿著國旗拍下喜慶照，祝中華民國生日快樂！
小Baby的外婆是阮綜合醫院產科護理站資深護理長王紋玉，是她的第一個孫子。阮綜合婦產科醫師陳聰富說，產婦已過了10月8日預產期，昨天到醫院待產催生，小寶寶今天清晨報到，娃娃體重3480克，身高51公分，是個健慶的小寶寶，母女均安。
國慶寶寶出生5個小時，家人為了祝賀，讓小女嬰拿著國旗拍照，模樣煞是可愛！王紋玉抱著寶寶說，佳節祝大家國慶日快樂！
高醫今天也有2名國慶女寶寶出生，都是凌晨出生的。還有一名產婦待產中。
鈞安婦幼聯合醫院今天中午有一位產婦計畫剖腹產。
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