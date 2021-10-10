國慶連假逢空汙殺風景 口罩戴好戴滿防疫又防空汙

國慶3天連假，又逢疫情紓緩，許多人都出遊，卻發現空氣品質很差，尤其是中部地區，是呈現橘色警示，彰化縣環保局呼籲民眾出門最好戴口罩，既可防疫又可防空汙，預期明天東北季風吹起，才會逐漸改善。

彰化縣環保局指出，從昨天（9日）起，環境風場為偏東風，西部沿海地區位於背風側，清晨及夜間PM2.5污染物易累積，環保署預報午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部空品區為「橘色提醒」等級。

中部地區從昨天到今天都是霧濛濛，以彰化縣為例，今天上午的四個監測站的空氣品質指數（AQI），沿海的二林是126、大城123、線西111，均是「橘色提醒」等級。很多民眾出遊都覺得很殺風景，尤其是芳苑鄉正熱門的「海空步道」，正在位在空品最差的地區，會格外留意。

彰化縣環保局空氣品質科科長尤鴻昌說，環保局已立即啟動緊急應變機制，通知前74大公私場所執行空汙自主管理，並派稽查員抽查公私場所防制設備，並透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，已預先降載3850MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化。