快訊

吃超商三角飯糰讓人想睡？飯糰有含嗜睡成份嗎？

網紅「吃屎哥」總統府前脫衣大鬧 遭警帶回警局

國慶連假逢空汙殺風景 口罩戴好戴滿防疫又防空汙

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
從彰化縣八卦山139線往西部沿海眺望，一片霧濛濛，空氣品質不好，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
從彰化縣八卦山139線往西部沿海眺望，一片霧濛濛，空氣品質不好，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影

國慶3天連假，又逢疫情紓緩，許多人都出遊，卻發現空氣品質很差，尤其是中部地區，是呈現橘色警示，彰化縣環保局呼籲民眾出門最好戴口罩，既可防疫又可防空汙，預期明天東北季風吹起，才會逐漸改善。

彰化縣環保局指出，從昨天（9日）起，環境風場為偏東風，西部沿海地區位於背風側，清晨及夜間PM2.5污染物易累積，環保署預報午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部空品區為「橘色提醒」等級。

中部地區從昨天到今天都是霧濛濛，以彰化縣為例，今天上午的四個監測站的空氣品質指數（AQI），沿海的二林是126、大城123、線西111，均是「橘色提醒」等級。很多民眾出遊都覺得很殺風景，尤其是芳苑鄉正熱門的「海空步道」，正在位在空品最差的地區，會格外留意。

彰化縣環保局空氣品質科科長尤鴻昌說，環保局已立即啟動緊急應變機制，通知前74大公私場所執行空汙自主管理，並派稽查員抽查公私場所防制設備，並透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，已預先降載3850MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化。

尤鴻昌說，到今天下午以後會逐漸改善，尤其明天東北季風南下，擴散條件比較好，空品會進一步改善。但仍呼籲民眾加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並佩戴口罩，以維護個人健康。

連日來，空氣品質不好，彰化八卦大佛籠罩在霧霾之中，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
連日來，空氣品質不好，彰化八卦大佛籠罩在霧霾之中，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
連日來，空氣品質不好，彰化八卦大佛籠罩在霧霾之中，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
連日來，空氣品質不好，彰化八卦大佛籠罩在霧霾之中，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
從彰化縣八卦山139線往西部沿海眺望，一片霧濛濛，空氣品質不好，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
從彰化縣八卦山139線往西部沿海眺望，一片霧濛濛，空氣品質不好，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
從彰化縣八卦山139線往西部沿海眺望，一片霧濛濛，空氣品質不好，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
從彰化縣八卦山139線往西部沿海眺望，一片霧濛濛，空氣品質不好，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
連日來，空氣品質不好，彰化八卦山區籠罩在霧霾之中，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影
連日來，空氣品質不好，彰化八卦山區籠罩在霧霾之中，彰化縣保局呼籲民眾出門要戴口罩，做好防護。記者劉明岩／攝影

空氣品質 口罩

延伸閱讀

影／國民黨國慶升旗典禮 朱：國民黨是最愛台灣的政黨

蔡總統國慶談話提及「空前嚴峻挑戰」 重申自我防衛決心

女山友國慶連假爬無明山腳扭傷求援 黑鷹直升機吊掛救出

國慶連假台南旅遊景點爆人潮 持五倍券享優惠

相關新聞

太平洋有3颱！南修颱風今上午生成 對台影響曝光

中央氣象局表示，原位於關島東北東方海面上的熱帶性低氣壓，於今日上午8時發展為輕度颱風，編號第19號（國際命名：NAMTH...

「圓規」颱風明午後起最接近台灣 吳德榮：防致災性降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，圓規颱風結構鬆散，與其北北東方的擾動，同為季風低...

冰箱怎麼選？夫沒商量擅買新冰箱 婦人一看白眼「絕對難用」

冰箱是現代許多家庭必備的家電之一，會自炊的人需要冰箱儲存食材，而不煮飯的人，也可以用冰箱來存放零食飲料等等。然而在挑選冰箱時，也是有一些眉角需要注意。最近日本媒體，就分享了幾則買錯冰箱而後悔的案例。

音樂會服裝的改變 樂團演奏者脫下白領結換上黑襯衫

隨著音樂會的形式越來越朝向大眾化，親民化的方式轉變，音樂會的服裝規範，也越來越寬鬆，不知大家有無注意到，就連台上的樂團演奏者們，身上的服裝也開始有不同了。

復康巴士夯 身障盼與長照分流

「每天要上網搶訂七天後的車，錯過就搶不到」，四十歲陳小姐因行動不便，需復康巴士接送下班。她直言，復康巴士叫車不易，且不時...

颱風圓規路徑朝巴士海峽 最快10日晚間發海警

中央氣象局表示，颱風圓規的路徑沒有太大變化，預計最快10日晚間或者11日早上發布海上颱風警報，目前陸警機率偏低，除非路徑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。