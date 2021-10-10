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擴散條件差+午後光化作用 中部今恐出現空汙紅害

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起三天空品。圖／取自空品監測網
今起三天空品。圖／取自空品監測網

中部地區今天空氣品質差，預期出現空汙「紅害」。環保署表示，今天環境風場轉為東北風，北部地區風速強，擴散條件較佳；中南部地區位於背風側，清晨及夜間汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；高屏「普通」等級；竹苗及雲嘉南空品區「橘色提醒」等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，11日受颱風外圍環流影響，東北風逐漸增強，雲嘉南以北地區擴散條件逐漸好轉，竹苗以北水氣增多空氣品質較佳；雲嘉南沿海地區因地表風速增強，可能引發河川揚塵現象，但仍須視降雨情況而定；南部地區汙染物稍易累積。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

12日受颱風外圍環流影響，環境風場逐漸轉為偏東風，竹苗至雲嘉南風速稍減弱，空氣品質為良好至普通等級。北部、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級。

空氣品質 宜蘭 颱風

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