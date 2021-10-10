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「國慶焰火在高雄」今空品普通 午後注意臭氧海陸風助擴散

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局國慶日空品早報是黃色「普通」。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局國慶日空品早報是黃色「普通」。圖／高雄市環保局提供

今年的國慶焰火在高雄施放，高雄市環保局推播空品早報，目前空品是黃色「普通」，午後注意臭氧。環保局經昨晚的空品模擬，今晚的大氣擴散條件普通，風速相對前幾日較弱，因施放地點於近海，海陸風有助於煙火施放擴散。

民眾準備好看國慶焰火了嗎？環保局表示，上午高雄市戶外空氣品質指標AQI為黃色「普通」等級，與昨日相比，空品略轉差一些。受到第18號颱風接近影響，台灣附近風場進一步轉為「東北風」，中南部位於背風面，擴散條件受到不同程度的影響，其中又以「中部」汙染累積最為明顯。

環保局說，與前幾天不同的是，「下半天」東北風加上海風增強，可能導引上風處汙染往南累積，今天需注意下午到傍晚的「臭氧」濃度可能略高，平地AQI可能出現橘色「局部/短暫橘色提醒」。

民眾關於今天國慶焰火的施放，環保局昨晚已進行空品模擬，指今晚的大氣擴散條件普通，風速相對前幾日較弱，因施放地點於近海，海陸風有助於煙火施放擴散。

2021國慶焰火在高雄施放。圖／高雄市政府提供、蘇柏安攝
2021國慶焰火在高雄施放。圖／高雄市政府提供、蘇柏安攝

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