鎂光燈下的幕後功臣！十大造型師巧手 打造巨星都由他們一手包辦

兼顧明星氣質與時尚的造型師

在電視機前打扮時髦的明星，背後其實都有一群勞苦功高的造型師，針對不同場合，設計出屬於他們的妝容、服飾。美髮師運用華麗的巧手修剪、染燙出讓人驚艷的髮型，彩妝師修飾臉的輪廓，為面容注入活力，造型師則須整合髮型、彩妝、服裝，挖掘明星獨特外在氣質，才能讓他們在鎂光燈下展現最美樣態。不論是髮型師、彩妝師、造型師，都可說是明星脫胎換骨的幕後推手。今天跟著DailyView網路溫度計，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》讓你同時窺探20大造型師真實面貌！

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No.10 許力文

《那些年我們一起追的女孩》造型均出自許力文之手！除電影造型工作，她也具平面雜誌、電視廣告、知名品牌服裝秀造型經驗，今年以電影《瀑布》入圍第58屆金馬獎最佳造型設計獎，更是她第五度入圍金馬獎之殊榮。



許力文曾在《ELLE》專訪中透露，儘管父親當年不願她念設計系，她仍舊無法放棄對服裝造型的夢想，從彩妝助理一路挺進電影造型師，不只突破自己的里程碑，也讓更多人在電影中認識許力文。

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No.9 許有湘

擔任楊千霈、陳庭妮等藝人彩妝師的許有湘，以「微整型」妝容聞名，結合東西方彩妝重點，找到適合亞洲人化妝的訣竅。除授課教學，也開設Youtube頻道與網友互動，傳授不同季節的美妝技巧，也會將保養秘訣以直播影片分享，吸引不少喜歡美妝的粉絲關注。



許有湘認為，「讓彩妝凸顯自身獨特的美，而不是過分掩飾！」透過正確的顏色搭配、簡單步驟，輕鬆改變臉部妝容，想上手快速妝容的你一定不能錯過她的頻道！

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No.8 Shin Tsai

Shin Tsai的彩妝作品常出現在《Vougue》等國際中文版雜誌，擔任徐若瑄、蔡詩芸化妝師的她，曾在紐約、倫敦時裝週上負責展出品牌的後台彩妝師，在國際彩妝界極具名聲與經驗。

19歲時她便遠赴倫敦攻讀視覺傳達設計，畢業後繼續鑽研彩妝造型，參與許多國際彩妝盛事，在2010年回台後仍專注於化妝事業。她認為彩妝師不能僅有熱情，否則容易被淘汰，「必需突破框架，不怕失敗便是一個重要因素」。



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No.7 林葉亭

林葉亭原為台灣女歌手，曾推出《Subway》、《和照片談戀愛》兩張專輯，後來擔任《女人我最大》時尚造型達人，她與老公另經營服裝公司，旗下代理10個日系流行服飾品牌，並自創韓系飾品Jujury。身兼藝人、造型師、老闆三種身份的她，時常透過節目分享穿搭技巧，吸引不少網友關注。

對時尚有獨道見解的她，曾出版《衣Ｑ魔法書》、《25歲開始的美容保養》、《變髮達人》等多部著作，介紹衣服穿搭、美妝保養、流行時尚。對於疫情期間服裝搭配，她也建議可選雪紡紗材質的衣物，不僅好洗又不用燙，一年四季都能具備少女氣質，獨特的造型與想法，也讓林葉亭的穿搭風格備受觀眾贊同。



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No.6 簡淑玲

柯佳嬿、Lulu黃路梓茵等國內明星藝人的重要幕後推手非簡淑玲莫屬！簡淑玲國中畢業時即聽從母親建議，高中選擇就讀美容科，後來取得英國倫敦藝術大學時尚學院學位，23歲那年隨即成為獨立彩妝師，在彩妝領域闖出一片天，如今成為國內大師級化妝師，她在《Vogue》中就提到必需「立刻學」，才能突破當前困境。

她認為在設定目標後，就要堅定去做，從全年無休的小助理，經過刻苦磨練才能升上設計師的位置。在英國留學期間，盡可能減少飲食開銷，增加學習英文的機會、吸收當地藝術氣息，回國後繼續專注在彩妝專業上，「我不是天才，也不走捷徑，而是靠努力得到大家認為難能可貴的工作經驗，才造就現在的我。」



Instagram:lynnChien簡淑玲

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No.5 游絲棋

讓名媛孫芸芸願意等她空出時間，甚至希望「把她放在包包裡帶著走」的化妝師，就是彩妝大師游絲棋，不僅受封「ELLE Style Awards風格人物大賞最佳彩妝師」，還是藝人張韶涵、楊謹華、蕭亞軒等人的御用彩妝師，擁有彩妝界「維納斯」的美稱。

游絲棋高人氣的秘密，正是她為明星打點妝容時，風格雖時而多變，卻仍運用她精細的化妝技巧，讓明星每次登場都能成為鎂光燈焦點，這也讓游絲棋每次開門授課時，學生總是一位難求、場場爆滿。

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No.4 Miyake

Miyake為許多明星御用的髮型設計師，在16歲時她就隻身北上當髮型助理，19歲順利升上設計師，開始創業當老闆、生產髮品，秉持「發現問題就解決它」的精神，將個人品牌經營得有聲有色。

Miyake曾在去（2020）年6月參與曾之喬的Youtube「聊姐了解」系列影片，兩人在《愛情魔法師》結緣，因年紀相仿而熟識。她也在片中提及學習美髮遭遇困難時，都會向高EQ的母親尋求解決之道，幫助她度過最無助的時期。

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No.3 張景凱（小凱）

小凱老師在17歲就踏入彩妝圈，有「彩妝界林志玲」的封號，在《女人我最大》中擔任彩妝師，同時斜槓成為作家、發展自創品牌《KAI BEAUTY》，也是林志玲、隋棠、藍心湄等人指定的御用彩妝師。



他認為「找到自己喜歡做的事不容易，而喜歡做的事不一定輕鬆，但是正因為喜歡，所以再難都值得。」一路走來深受多家品牌賞識，他也不忘熱心公益，不僅捐出出版所得，還抽空至陽光基金會，教授顏面損傷者化妝技巧。



Facebook：小凱老師

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No.2 KEVIN

在《女人我最大》中常示範彩妝技巧、造型穿搭的KEVIN老師，先後與章子怡、賈靜雯、藍心湄等藝人合作，長期擔任SK-II等品牌彩妝師，在彩妝界擁有超高人氣、知名度，創立《BEAUTY MAKER KEVIN》品牌並建立Youtube頻道與觀眾互動，分享美妝趨勢、時尚訊息、生活觀察，累積不少粉絲關注。

他從大學時期接觸彩妝，在藝工隊當兵時下足苦功，雖然沒有專業前輩帶領，仍利用時間勤加練習。後來在精品服飾店Joyce偶然接觸MTV的化妝工作，正式開啟他的彩妝人生。面臨不同化妝需求，Kevin老師都會保持姿態歸零、虛心求教，也讓他得以成為許多彩妝師、造型師的模範，在業界享有極高美譽。



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No.1 吳依霖（陸小曼）

人稱「陸小曼」的吳依霖，18歲就頂著張惠妹髮型師的光環，24歲更榮獲L'OREAL國際美髮大賽台灣區冠軍，也是首位台灣站上紐約國際美髮大展的設計師。看似事業前途光明的她，25歲便遭遇開店賠錢、罹患癌症的低潮，後來她登上《女人我最大》擔任常態性造型師，迅速累積不少人氣，也讓她擁有台灣「髮神」的封號，想讓她剪髮至少要等1年以上才排得到。



2018年決定封刀後，她轉型經營Youtube頻道「霖家女孩」，近期更嘗試跨出舒適圈，為求自己和消費者都能認同，她開始透過直播方式與觀眾互動，挑戰電商平台、創立《鄰家女孩好選物》社團，成功將美髮事業轉型，也讓更多人認識她的美髮專業。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月06日至2021年10月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣彩妝師、髮型師、造型師』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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