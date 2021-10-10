國慶焰火在高雄天氣指南 氣象局指站這裡角度最佳

2021國慶焰火在高雄（ https://reurl.cc/OkVgXR），要帶傘嗎？站哪才沒煙霧？中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，國慶當晚鹽埕、港區天氣是極佳的焰火之夜，多雲時晴，降雨機率20%，風速約1-2級，西北轉偏東北風，「可站在焰火釋放北側、避免煙霧遮蔽」。

氣象局說，白天稍悶熱，高溫約32度，夜晚漸舒適，低溫約29度。午後有對流雲系發展，入夜後漸消散，僅殘存雲系布於星空。

國慶日整體天氣受偏東風影響，且迎風面之水氣仍偏多。東半部、恆春、大台北山區偶雨；西半部多雲到晴、略感悶熱，北部下午亦轉雨；中南部及各山區，午後局部雷陣雨。