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國慶焰火在高雄天氣指南 氣象局指站這裡角度最佳

聯合報 / 記者楊德宜吳姿賢／台北即時報導
「2021國慶焰火在高雄」天氣指南。圖／取自中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
「2021國慶焰火在高雄」天氣指南。圖／取自中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

2021國慶焰火在高雄（ https://reurl.cc/OkVgXR），要帶傘嗎？站哪才沒煙霧？中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，國慶當晚鹽埕、港區天氣是極佳的焰火之夜，多雲時晴，降雨機率20%，風速約1-2級，西北轉偏東北風，「可站在焰火釋放北側、避免煙霧遮蔽」。

氣象局說，白天稍悶熱，高溫約32度，夜晚漸舒適，低溫約29度。午後有對流雲系發展，入夜後漸消散，僅殘存雲系布於星空。

國慶日整體天氣受偏東風影響，且迎風面之水氣仍偏多。東半部、恆春、大台北山區偶雨；西半部多雲到晴、略感悶熱，北部下午亦轉雨；中南部及各山區，午後局部雷陣雨。

國慶日高雄天氣，大致多雲到晴，降雨機率20%、風速約1~2級，山區、近山區局部午後雷雨。白天高溫可達32度，注意炎熱、注意防曬。鹽埕近海，其風向、風力受海陸風之局部環流效應影響，夜越深、陸風越強。安排觀焰火、甚至觀星計畫的民眾，可點擊鹽埕區逐3小時預報（ https://reurl.cc/l5vAWq ），以利掌握。

國慶晚會。圖／取自高雄旅遊網「2021國慶焰火在高雄」
國慶晚會。圖／取自高雄旅遊網「2021國慶焰火在高雄」
「2021國慶焰火在高雄」外圍最佳觀賞地點。圖／取自高雄旅遊網「2021國慶焰火在高雄」
「2021國慶焰火在高雄」外圍最佳觀賞地點。圖／取自高雄旅遊網「2021國慶焰火在高雄」
「2021國慶焰火在高雄」外圍最佳觀賞地點步行指南。圖／取自高雄旅遊網「2021國慶焰火在高雄」
「2021國慶焰火在高雄」外圍最佳觀賞地點步行指南。圖／取自高雄旅遊網「2021國慶焰火在高雄」
「2021國慶焰火在高雄」十大最佳觀賞地點。圖／取自高雄旅遊網「2021國慶焰火在高雄」
「2021國慶焰火在高雄」十大最佳觀賞地點。圖／取自高雄旅遊網「2021國慶焰火在高雄」

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