快訊

雙十國慶流程看這！國民女婿羅一鈞、跆拳道銅牌得主羅嘉翊領唱國歌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕颱圓規不像典型颱風 鄭明典分析原因

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
850百帕的風場，圓規颱風和典型的颱風結構概念不同。圖／取自鄭明典臉書
850百帕的風場，圓規颱風和典型的颱風結構概念不同。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，第18號颱風圓規是個季風低壓。他分析850百帕的風場圖，一股季風氣流由孟加拉灣穿過南海和菲律賓，到達菲律賓海後和東風相遇，然後迴轉。季風低壓強風在外圍，範圍很大，而正中心風速較弱，和典型的颱風結構概念不同。

氣象局說，輕度颱風圓規的中心位置在鵝鑾鼻東南方1240公里之海面上，以每小時25公里速度，向西北轉西北西進行。目前太平洋地區有兩個颱風，另一個颱風是輕颱獅子山，在關島東北東方海面，還有一個熱帶性低氣壓，向西北西進行，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

今天基隆北海岸、恆春半島、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有零星短暫雷陣雨，下午起北部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

明天圓規颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有陣雨，並有局部大雨、豪雨或豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區及澎湖、馬祖亦有局部短暫陣雨，金門為多雲到晴。基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生。

圓規颱風和典型的颱風結構概念不同。圖／取自氣象局網站
圓規颱風和典型的颱風結構概念不同。圖／取自氣象局網站

颱風 氣象局 西進

延伸閱讀

今天月亮旁出現幽浮？鄭明典一張照片引發討論

蒲公英明顯增強 鄭明典：結構已經很扎實完整

南投地震規模5.5卻沒發國家級警報 鄭明典解釋了...

鄭明典指璨樹颱風稍有偏東趨勢仍要緊盯 彭啟明：地形破壞較少

相關新聞

「圓規」颱風明午後起最接近台灣 吳德榮：防致災性降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，圓規颱風結構鬆散，與其北北東方的擾動，同為季風低...

復康巴士夯 身障盼與長照分流

「每天要上網搶訂七天後的車，錯過就搶不到」，四十歲陳小姐因行動不便，需復康巴士接送下班。她直言，復康巴士叫車不易，且不時...

颱風圓規路徑朝巴士海峽 最快10日晚間發海警

中央氣象局表示，颱風圓規的路徑沒有太大變化，預計最快10日晚間或者11日早上發布海上颱風警報，目前陸警機率偏低，除非路徑...

國慶焰火在高雄天氣指南 氣象局指站這裡角度最佳

2021國慶焰火在高雄（ https://reurl.cc/OkVgXR ），要帶傘嗎？站哪才沒煙霧？中央氣象局官方臉書...

輕颱圓規不像典型颱風 鄭明典分析原因

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，第18號颱風圓規是個季風低壓。他分析850百帕的風場圖，一股季風氣流由孟加拉灣穿過南海和菲...

不斷更新／國道15大地雷路段 北返建議上午就出發

國慶日是連續假期第二天，上午7時許，國道各路段交通大致順暢。高速公路局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。