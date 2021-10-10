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輕颱圓規不像典型颱風 鄭明典分析原因
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，第18號颱風圓規是個季風低壓。他分析850百帕的風場圖，一股季風氣流由孟加拉灣穿過南海和菲律賓，到達菲律賓海後和東風相遇，然後迴轉。季風低壓強風在外圍，範圍很大，而正中心風速較弱，和典型的颱風結構概念不同。
氣象局說，輕度颱風圓規的中心位置在鵝鑾鼻東南方1240公里之海面上，以每小時25公里速度，向西北轉西北西進行。目前太平洋地區有兩個颱風，另一個颱風是輕颱獅子山，在關島東北東方海面，還有一個熱帶性低氣壓，向西北西進行，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。
今天基隆北海岸、恆春半島、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有零星短暫雷陣雨，下午起北部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣。
明天圓規颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有陣雨，並有局部大雨、豪雨或豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區及澎湖、馬祖亦有局部短暫陣雨，金門為多雲到晴。基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生。
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