不斷更新／國道15大地雷路段 北返建議上午就出發

（8:45更新）

高公局說，昨天全日交通量為114.8百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.3倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.3倍，昨天路況大致順暢。

至於今天0-5時平均交通量為4.7百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之1.3倍；預估今天交通量為112百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.3百萬車公里。

今天國道相關疏導措施包括：6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時，封閉國1埔鹽系統雙向入口、國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統雙向採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發。

（7:42更新）

國慶日是連續假期第二天，上午7時許，國道各路段交通大致順暢。高速公路局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高速公路局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。