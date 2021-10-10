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「圓規」颱風明午後起最接近台灣 吳德榮：防致災性降雨

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
關島東方約1700公里海面上，有熱帶低壓將發展成颱風，未來在洋面上大迴轉，無侵台機率。圓規颱風未來受太平洋高壓導引，以穿過巴士海峽、進入南海的機率最高；周一下午至周二距台最近。圖／取自氣象局網站
關島東方約1700公里海面上，有熱帶低壓將發展成颱風，未來在洋面上大迴轉，無侵台機率。圓規颱風未來受太平洋高壓導引，以穿過巴士海峽、進入南海的機率最高；周一下午至周二距台最近。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，圓規颱風結構鬆散，與其北北東方的擾動，同為季風低壓內的兩個系統，未來將整併成一個環流大而中心弱的颱風，短期內中心仍向北調整。

他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖及暴風圈侵襲機率圖顯示，圓規颱風未來受太平洋高壓導引，以穿過巴士海峽、進入南海的機率最高；周一下午至周二距台最近，要注意共伴環流給東半部、北部山區帶來致災性降雨的威脅；應密切觀察、及早作好防範。

另外，吳德榮說，關島東方約1700公里海面上，有熱帶低壓將發展成颱風，未來在洋面上大迴轉，無侵台機率。

國慶日上午，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；北部23至36度，中部23至36度；南部23至35度，東部20至33度。

國慶日下午起至周一上午，東風挾帶水氣漸增，北部轉有局部雨，東半部降雨逐漸增多，中南部晴時多雲。周一下午起至周二圓規颱風距台最近，東半部、北部山區雨勢最大，應防致災性降雨；西半部轉有局部陣雨、山區有較大雨勢；沿海地區應防強風。

吳德榮說，周三、周四颱風逐漸遠離，但天氣並未好轉，尤其東半部仍有明顯降雨。周五起入秋以來最明顯的一波東北季風開始南下，氣溫逐日下降，天氣漸涼，北台秋意濃，應注意衣著調整；北部、東北部及東部有局部雨，背風面晴朗穩定。

中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，圓規颱風未來受太平洋高壓導引，以穿過巴士海峽、進入南海的機率最高；周一下午至周二距台最近。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，圓規颱風未來受太平洋高壓導引，以穿過巴士海峽、進入南海的機率最高；周一下午至周二距台最近。圖／取自氣象局網站

颱風 吳德榮 天氣動態

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