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我駐日代表處國慶國名首度加註「台灣」 謝長廷解釋原因

老弱殘未必「窮」 專家建議無障礙接送產業化

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
長年提供無障礙接送服務的多扶接送執行長許佐夫表示，政府擴大補助的概念出自於社會福利，但他觀察，民眾需要的並非補助或復康巴士，而是更細緻的服務，呼籲政府將無障礙接送服務產業化。 本報資料照片
長年提供無障礙接送服務的多扶接送執行長許佐夫表示，政府擴大補助的概念出自於社會福利，但他觀察，民眾需要的並非補助或復康巴士，而是更細緻的服務，呼籲政府將無障礙接送服務產業化。 本報資料照片

銀髮海嘯來臨，衛福部擬放寬長照交通給付條件，讓輕度失能者申請服務。長年提供無障礙接送服務的多扶接送執行長許佐夫表示，政府擴大補助的概念出自於社會福利，但他觀察，民眾需要的並非補助或復康巴士，而是更細緻的服務，呼籲政府將無障礙接送服務產業化，把補助留給真正需要的高風險家庭。

本身也是照顧者的許佐夫說，多扶接送成立是希望讓照顧者及被照顧者都能想享受喘息服務，不管是兒女或是外籍看護，被照顧者的生活品質幾乎掌握在照顧者手中。多扶對長期交通接送服務設計預約系統，可即時回報被照顧者上下車狀況，讓照顧者能掌握，心情上也能更放鬆。

對於長照2.0擴大交通給付，許佐夫認為， 面對銀髮海嘯，政府別再以「救濟弱勢」的社福補助觀念看待，應提升服務，以「產業化」角度設計，並非所有的老弱殘都「窮」，應鼓勵更多業者推出符合民眾需求的服務，讓老人、家屬願意消費。

許佐夫也提醒，從事無障礙接送服務的職業駕駛需要經過特定訓練，例如面對脊髓損傷、小兒麻痺、漸凍人與一般長者，接受服務時有不同的注意事項。

許佐夫認為，長照2.0放寬交通補助對象，或許能讓無障礙交通接送服務「良性競爭」，增加更多業者投入，若台灣帶動全面無障礙交通服務，除了減少內旅遊障礙，未來解封後，因台灣防疫績效好，更能成為國際旅客首選旅遊國家。

長照 海嘯

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