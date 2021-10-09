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竄改數據偏袒中國大陸 IMF總裁去留將出爐

復康巴士搶破頭 提前訂車「被共乘」學生到校已下課

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
復康巴士搶手，身心障礙者呼籲政府正視。圖為六月時台中市長盧秀燕視察復康巴士接送長者施打疫苗情形。 本報資料照片
復康巴士搶手，身心障礙者呼籲政府正視。圖為六月時台中市長盧秀燕視察復康巴士接送長者施打疫苗情形。 本報資料照片

「每天要上網搶七天後的車，錯過就搶不到」，40歲陳小姐因行動不便需復康巴士接送下班，她直言，復康巴士叫車不易，且不時「被共乘」，導致她的行程延遲，「搶車」情況超激烈。長照2.0近日擴大交通接送給付，讓更多輕度失能者可使用服務，陳小姐指出，長照及身心障礙使用者的需求不同，盼能「分流」。

陳小姐是上班族，也同步於在職專班進修，下班後常趕著到校上課，復康巴士每十五分鐘一班，上下班熱門時段超難搶，有次訂到五點半，要趕六點上課，沒想到司機又繞去小巷，接一位阿嬤共乘，又碰上塞車，陳小姐到校時已經七點，老師也下課了。陳小姐致電復康巴士，表明自己和阿嬤使用復康巴士的目的不同，不適合共乘，只換來一句「鼓勵共乘」，讓她氣憤又無奈。

有十多年資歷的復康巴士駕駛蔣先生說，不少長輩有殘障手冊，可預定復康巴士與長照專車就醫，使用族群眾多，一天跑十幾趟算剛好，碰上尖峰時段運量大，若前一位民眾行程延遲，就會導致下一位預約民眾遲到，也可能被投訴，司機壓力不可言喻。

陳小姐認為，不論復康巴士、長照專車等或愛心計程車，設置目的都希望身障或長輩外出更便利，隨著長照人口增加，使用復康巴士接送人數也變多，必須考慮交通運能，避免擠壓身心障礙者使用空間，盼政府正視無障礙交通問題，在2025年超高齡社會來臨前超前部署。

巴士 長照 阿嬤

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