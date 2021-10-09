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竄改數據偏袒中國大陸 IMF總裁去留將出爐

長照2.0交通接送服務擴大對象 輕度失能者也能申請

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
長照2.0交通接送服務擴及輕度失能者，衛福部盼透過使用者增加，提高業者投入服務意願能。圖為多扶接送推出旅遊路線，吸引許多銀髮族參與。 本報資料照片
長照2.0交通接送服務擴及輕度失能者，衛福部盼透過使用者增加，提高業者投入服務意願能。圖為多扶接送推出旅遊路線，吸引許多銀髮族參與。 本報資料照片

2025年將進入超高齡社會，為加速交通接送市場及擴增服務量能，衛福部長照司日前預告，長照2.0交通接送服務擴及輕度失能者，每年可望新增7至8萬人受惠。衛福部則指出，盼透過使用者增加，提高業者投入服務意願，除補助民眾，政府亦補助交通業者，因應未來長照市場所需量能。

衛福部長照司副司長周道君表示，長照需求等級由輕至重分為1至8級，現行長照交通接送服務，除偏鄉地區，僅限第4級以上中重度失能者才能申請給付。未來新制上路，將不分偏鄉或都市，2級以上失能者全數納入長照交通接送服務的給付範圍，新增可人數7、8萬人。

交通接送服務中，長照2.0提供長照交通車，身心障礙對象則可申請復康巴士，但長照2.0服務對象有數同時也有身心障礙證明，可使用兩種交通服務。周道君表示，長照交通車用於就醫、復健，但復康巴士則無限制，提供多元使用。

周道君表示，未來擬將輕度失能者納入長照2.0交通接送服務，希望讓使用人數增加，吸引更多服務單位投入，帶動供給服務單位進入長照場域。有意願投入交通接送服務業者，中央也提出獎勵措施，例如專用長照接送優惠、每月營運補助等，盼帶動有意願的運輸業者擴大長照運能，增加效益。

長輩就醫、家人外出上班，不論上下午，經常集中在尖峰時段，導致車輛調度困難，業者多以「共乘」增加運能效率。但若前一位使用者行程延誤，也影響下一位，造成困擾。周道君建議，各縣市與業者可發展預約系統，使調度機制更完善，若能了解不同個案需求及使用時間與限制，可讓接送服務更細膩。

士林靈糧堂社會福利協會服務處處長李梅英表示，以年長使用者角度，包括輕度失能者可能因膝關節退化，走路無法超過500公尺，要出門參與團體活動或購物都有困難，樂見政府放寬補助對象。

長照 衛福部 巴士

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