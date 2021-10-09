故宮南院動員無人船、機 結合水舞打造視覺聽覺盛宴

嘉義縣故宮南院今明兩晚推出「天光」水舞暨無人機群飛展演，為全國首創海空聯合新展演模式，由臺灣希望創新的20架低空飛舞無人機及科技水舞揭開序幕，並與10台由雷虎科技打造的展演無人船在至善湖面上相互輝映。

300架無人機群飛排列展演，搭配3D光影水舞水幕秀，以「走過黑暗，迎向天光」的表演主軸，最後以「希望之鴿」為這新冠疫情肆虐的年代，帶來一股撫慰人心、鼓舞士氣的力量。

配樂部分則邀請「金曲歌王」荒山亮為展演全新編曲，長達25分鐘表演秀，打造前所未有、觸動人心的科技藝術視聽覺感官饗宴。

故宮南院近年推出水舞水幕燈光秀廣受好評，去年首創推出結合無人機及水上舞台展演人機互動的「嬉遊南院－仲夏夜星幻」，現場加網路超過60萬人觀賞。

故宮南院表示，8月10日開園後隨即推出「水影舞光」活動，日夜都有水舞秀，8月中旬至下旬連續2周的周休二日單日參觀人數都將近6000人。

嘉義縣長翁章梁、南院處長彭子程今晚也前往南院觀賞演出；翁說，故宮南院已經成為中南部重要的藝術殿堂，歡迎全國遊客造訪；彭說，這次演出的主題「天光」，代表我們要走出疫情，走向光明，帶給觀眾朋友撫慰人心的效果，明晚還有一場，希望大家一起來嘉義玩，來南院看水舞。