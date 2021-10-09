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連假出遊潮 陳時中：疫情穩定樂觀仍須提高警覺

中央社 / 台北9日電
陳時中表示，近期還會有AZ疫苗要來，預計這幾批疫苗會併入同一批施打，也就是10月22日起的第12輪疫苗是注射高峰期，施打對象也將「廣泛開放」。圖／指揮中心提供
陳時中表示，近期還會有AZ疫苗要來，預計這幾批疫苗會併入同一批施打，也就是10月22日起的第12輪疫苗是注射高峰期，施打對象也將「廣泛開放」。圖／指揮中心提供

今天是國慶連假首日，各地車潮人潮湧現。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前整體疫情局勢穩定樂觀，但提醒民眾仍須提高警覺，落實戴口罩、社交距離等防疫措施。

國慶連假首日，上午國道部分路段就已經出現車潮，各地景點也開始湧現出遊人潮，如小琉球一早人潮滿滿，交通船業者推估，今天有機會登島萬人，應是振興五倍券發生效益。

媒體在疫情記者會上問及，今天各大景點都有人潮聚集，是否擔心連假後疫情捲土重來。

對此，陳時中回應，整體而言沒有新發生的疫情，他對整體局勢變化保持樂觀，疫情穩定機會很高，但提醒民眾仍須提高警覺。

本土疫情持續穩定，進入國慶連續假期，陳時中宣布，明天國慶日，疫情記者會將停開一天。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

疫情 國慶 連假 陳時中

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