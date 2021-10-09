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注意！國慶連假台鐵再加開4對號列車 今晚6時開搶

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵宣布國慶加班車資訊。聯合報系資料照
台鐵宣布國慶加班車資訊。聯合報系資料照

因應國慶連續假期旅客輸運需要，台鐵局宣布，10月11日再加開樹林往返台東2列次、花蓮往樹林1列次，10月12日樹林往花蓮1列次，計4列次對號列車。

台鐵說，其中10月11日東部地區北返加班車，為花蓮往樹林5227次普悠瑪自強號，花蓮16:15開，沿途停靠羅東、宜蘭、松山、台北(18:21)、板橋、樹林(18:41)。

台東往樹林5245次太魯閣自強號，台東15:02開，沿途停靠關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮(17:00)、宜蘭、七堵、松山、台北(19:30)、板橋、樹林(19:53)。

台鐵說，以上加班列車訂於今天晚間6時起開放網路訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻請參閱台鐵網站(網址：http：//www.railway.gov.tw)。

花蓮 台鐵

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