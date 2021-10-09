聽新聞
test
0:00 / 0:00
注意！國慶連假台鐵再加開4對號列車 今晚6時開搶
因應國慶連續假期旅客輸運需要，台鐵局宣布，10月11日再加開樹林往返台東2列次、花蓮往樹林1列次，10月12日樹林往花蓮1列次，計4列次對號列車。
台鐵說，其中10月11日東部地區北返加班車，為花蓮往樹林5227次普悠瑪自強號，花蓮16:15開，沿途停靠羅東、宜蘭、松山、台北(18:21)、板橋、樹林(18:41)。
台東往樹林5245次太魯閣自強號，台東15:02開，沿途停靠關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮(17:00)、宜蘭、七堵、松山、台北(19:30)、板橋、樹林(19:53)。
台鐵說，以上加班列車訂於今天晚間6時起開放網路訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻請參閱台鐵網站(網址：http：//www.railway.gov.tw)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言