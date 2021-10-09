健保快易通下載數破700萬 8成3民眾願供個資給產業用

口罩實名制、虛擬健保卡、健康存摺等，讓健保快易通APP下載人數破700萬人。健保龐大的就醫資料，目前僅供學術申請使用，未開放給產業界。不過，透過APP調查國人資訊開放使用的意見，有91.8％支持提供學術研究使用，85.3％表達願意提供產業利用。健保署也優化其APP，自9月1日推出「健康存摺嚐鮮版」，同時也希望民眾能填寫回饋問卷，助後續提升服務品質。

健保26年來累積龐大的國人就醫資料庫，大數據運用為各界所關心，為尋求各界對健保資料運用建議的平衡點，健保署於健康存摺內建置「健保資訊運用及共享」問卷調查專區。

據調查結果，研議健保資料二次利用的自主權處理方向，並作為後續健保資料開放對外溝通之參考。自110年7月10日至10月8日上午為止，共8萬2016人填答。

初步調查結果顯示，加密處理後的健保資料，有91.8%的民眾表達支持提供學術研究使用，並有81%的民眾填寫「個人資料利用告知同意書」；85.3%的民眾表達支持提供產業利用，並有83.2%的民眾填寫「個人資料利用告知同意書」。因應雙十連假，調查期限延長至10月19日。

健保快易通APP幫助在疫情期間，以科技協助防疫，如在健保快易通APP中的健康存摺，建置「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」功能，便利民眾查詢疫苗接種紀錄、快篩及PCR檢測結果等。

健保署署長李伯璋表示，健保署以永續經營精神持續改革，透過資通訊科技並運用健保資料大數據，開發整合性服務進行數位轉型，期待各界一起努力，守護國人健康。