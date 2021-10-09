影／未列原住民十大歷史事件 排灣大龜文王國後裔怒吼

早在17世紀，屏東縣獅子鄉境已具國家雛型的原住民社群，學者定名「大龜文王國」，1875年曾發生抗清的「獅頭山戰役」和1914年抗日的「南蕃事件」兩大戰役；由大龜文後裔組成的青年聯盟，不滿原住會出版的台灣原住民族10件重大歷史事件叢書均未列入，今天循古禮舉行慰靈紀念活動，要求政府列入並立紀念碑，正視祖先抵禦外侮的光榮歷史；列席的原民立委伍麗華表示已發文請原民會納入。

根據學者研究，獅子鄉境在17世紀已有23社、3376人，它有領土、人民和管轄權，重視長嗣，男女平權，兵農合一，符合學界稱的「酋邦社會」原始王國雛型，因在清朝稱大龜文社，故定名「大龜文王國」；排灣族民族學者葉神保說，恆春半島原住民族分為「大龜文社群」及「斯卡羅群」上下兩群，並各自於內部形成具有集權和相互聯盟的合作關係。

大龜文青年聯盟總召郭元龍說，在談論建構台灣原住民族史觀為落實原住民族歷史轉型正義的第一步，且為建構史觀的重要基礎工程，那更不能忽視以原住民族為主體所發生的歷史事件，甚至為具有該群體所認同的「歷史記憶及共識」，因此呼籲政府，除其他已完成出版及立碑的原住民族重大歷史事件，應就大龜文社群的獅頭社戰役、南蕃事件出版專書，比照同為清朝開山撫番發生的「大港口事件」、「加禮宛事件」等及日治時期的「大豹社事件」、「七腳川事件」等豎立紀念碑。

大龜文青年聯盟今天在獅頭山廣場舉辦慰靈紀念活動，除兩大頭目陳美蓮和謝仁彥，原民立委伍麗華、獅子鄉長周英傑、牡丹鄉長潘壯志均列席；郭元龍說，百年前的大龜文，曾在這個島嶼的南方先後寫下輝煌的存在歷史，後裔一起重回被遺忘的故土，呼喚英勇的祖靈，不僅共同見證大龜文存在的史實，如同百年前凝集18社群力量，共同建立大龜文戰役紀念碑，傳揚永垂不朽的百年榮耀精神。