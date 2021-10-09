今明有台日農遊白河日市集 消費滿百可抽豪宅名車

台日文化友好交流基金會配合總爺和風文化祭，今明兩天在台南市白河區推出「台日農遊體驗白河日」市集活動，市長黃偉哲「歡迎各地遊客雙十連假，一定要來見識體驗台南白河與日本福島縣白河市的特色產業及精彩農遊」，更別忘使用振興五倍券，消費滿百元可參加台南購物節豪宅名車抽獎。

黃偉哲表示，感謝台日文化友好交流基金會協助做好文化及農業交流，尤其現在先將農遊做好準備，將來疫情解封，台日雙方的青農就能做很好的互動，觀光客也能知道台日的旅遊亮點，對於農產、文化與觀光交流發展是一大助益。

台日文化友好交流基金會董事長李退之指出，透過和風文化祭與白河日等主題性交流活動，讓大家更認識日本與台灣的文化、農特產及觀光特色，在台日交流中，加深彼此的情誼。

今年總爺和風文化祭展出的白河達摩源自日本福島縣白河市，恰與台南白河同名，而過去兩市就曾因同名之緣交流，基金會為讓這特別的緣分延續下去而加場推出「台日農遊體驗白河日」市集，讓兩市情誼更為緊密，也讓和風文化祭更熱鬧。