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促產學發展或侵害隱私？健保數據運用調查至10月19日

中央社 / 台北9日電

台灣健保資料庫獨步全球，產學界盼多加利用，但也有侵害隱私疑慮。衛福部健保署發起調查，研議健保資料利用方向，迄今有8.2萬人填答，多數支持產學利用，調查將於19日截止。

「數據就是黃金。」衛生福利部中央健康保險署企劃組科長郭貞吟今天告訴中央社記者，健保開辦26年，累積龐大的國人就醫資料，依法規目前僅提供學術研究，且須事先申請，經核可後才可運用，且須在衛福部加值中心進行，而產業界則尚未開放。

近年資訊與醫療健康結合的產業持續發展，科技界期盼能多加運用的健保資料庫，但人權團體認為侵害隱私人權，主張審慎評估。先前台灣人權促進會也針對健保資料庫使用，提出大法官釋憲。

為尋求各界對健保資料運用建議的平衡點，健保署於「全民健保行動快易通／健康存摺APP」內建置「健保資訊運用及共享」問卷調查，研議健保資料二次利用的自主權處理方向。

郭貞吟說，問卷會詢問民眾，未來若可選擇，是否會要求將其個人資料停止提供學術研究利用，或願意開放提供產業申請利用。

此外，也試辦「個人資料利用告知同意書」，讓民眾了解未來若同意健保資料二次利用，須填寫的同意書樣式。

郭貞吟表示，這項調查至今年7月10日開始，截至10月8日初步統計，有8萬2016人填答，結果顯示，加密處理過的健保資料，有91.8%、85.3%填答者支持可提供學術界、產業界利用。

至於「個人資料利用告知同意書」試辦，有約4.9萬人填寫，分別有81%與83.2%的民眾試填寫學術界、產業界的同意書。因應國慶連假，這項調查將延至10月19日截止。

健保署長李伯璋表示，透過資通訊科技並運用健保資料大數據，開發整合性服務進行數位轉型，期待各界一起努力，守護國人健康。

此外，全民健保行動快易通／健康存摺APP截至今年10月，破1400萬安裝人次；可查詢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種與病毒檢測結果的健康存摺，使用人數也破700萬人。

健保署也自9月起推出「健康存摺嚐鮮版」，依照民眾使用習慣，將常使用的貼心提醒、就醫用藥紀錄、眷屬管理、健檢與檢驗結果追蹤等功能，編排在更顯著的位置，若民眾對於健康存摺改版有意見回饋，也可填寫問卷反映。

健保 人權 衛福部

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