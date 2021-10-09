台中空汙遮天 中火提高降載量

台中空品連續惡化，民眾觀察已半個月沒出現過清澈藍天，近2周更籠罩在霧霾內，今天起床空品又更惡化，空品監測網台中市16個測站有13個呈現橘燈，民眾一早起床看到霧茫茫一片，不同社群平台抱怨連連，無奈「空氣爛到爆」。

依環保署監測資料及預報資料，10月9日環境風場為偏東風，竹苗以南地區位於背風側，清晨及夜間汙染物稍易累積，白天起可逐漸改善，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，指標汙染物為「臭氧八小時」，台中市政府環保局今早發現部分空品監測結果較預期偏差，指標汙染物是「細懸浮微粒」，7時許通知前30大固定汙染源配合執行降載，並通知相關單位，啟動應變措施。

環保局表示，大型固定汙染源部分，中火夜間0時至6時30分已合計降載1700MW、6時30分至10時30分則配合提高降載量至2200MW，並加強生煤堆置場抑塵措施，後續視空品狀況調整。

中龍公司則製程降載生產並加強執行道路洗街、洗掃；另市府已通知營建工地、清潔隊加強道路洗掃街、並派員加強汙染源的稽查，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局說明，依環保署監測資料顯示，昨晚首先在彰雲嘉發生PM2.5高值，後因受到渦旋帶動的微弱偏南風，至汙染往台中盆地靠近，此導致台中今日一早空品轉差並以「細懸浮微粒」是指標汙染物，目前台中境內細懸浮微粒有稍微降低、趨緩，不過隨即而來的可能是較高濃度的臭氧。