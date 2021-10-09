今天有搭台中捷運嗎？第200萬名幸運兒可能就是你

台中捷運綠線通車後，累積運量預計10月9日今天將突破200萬人次！台中捷運公司表示，第200萬名旅客可能在下午2時至4時間出現，將致贈第200萬名旅客及前後各1名旅客大禮。

市長盧秀今天出席「台中市大里國民暨兒童運動中心開幕記者會」時表示，今天好消息連連，4月剛通車的台中捷運，預測今日下午或最晚明天會出現第200萬搭乘人次。

台中捷運綠線今年4月25日正式通車，通車後不到1個月即遇到疫情三級警戒，運量直線下滑，6月平均日運量僅3392人次，隨著疫情趨緩，民眾逐漸恢復正常生活，加上中捷公司持續全面落實防疫措施，嚴密守護旅客安全，7月起運量逐月回升，9月平均日運量達1萬6336人次，較6月增加4倍。

中捷公司表示，截至10月8日，綠線通車後累積運量已達199萬1588人次，10月8日運量2萬6570人次，又創下疫情期間的新高，預計至今日累積運量將突破200萬人次，第200萬名旅客可能在下午2時至4時間出現。

中捷公司為感謝旅客一路以來的支持，將致贈第200萬名旅客通車紀念酒2瓶、星野銅鑼燒禮盒2盒及中捷2021年度票卡10張；第199萬9999名旅客及第200萬01名旅客則各致贈通車紀念酒1瓶、星野銅鑼燒禮盒1盒及中捷2021年度票卡5張。