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海科館成立海洋科技基地 可模擬開船、操控水下機器人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館昨天成立「大專校院海洋科技研發成果展示基地」，提供研究團隊科研、發表研究成果、學生撰寫論文、各級高職中小學校校外教學、與親子同遊的綜合平台。展示基地設置許多船舶的操控機組，可摸擬開船、操控各式水下機器人等，好玩又可學到實用科學知識。

台灣海洋大學系統工程暨造船學系關百宸教授說，在缺乏天然能源的前提之下，台灣所擁有的豐沛海洋綠能絕對是可以好好開發的領域，不論是風能、波浪能、亦或是黑潮發電。基地展示了最新的風能與波浪發電原理，讓民眾能藉由親手操作與示範模型的方式，對綠能有更近一步的認識。

展示基地設置許多船舶的操控機組，民眾親自動手模擬船舶的前進與控制，可了解船舶原理。而逆風模型，則讓操縱者輕易瞭解帆船在逆風中前進的原理。還可以操控各式水下機器人，實地體驗水下工程師如何利用遙控操縱機器人於水下作業，這項技術於軍事或水底海床工程運用廣泛。

其他還有「會追風的風力發電機」、「震盪水柱式波浪能發電機模型」、「拍擊式潮流發電機」、「電子航行圖及操船模擬展示」、「風持電翅-轉出新未來離岸風電VR情境體驗」等主題。學生來體驗後都說，好玩又有科學知識。

海科館長陳素芬館說，在教育部技職司的支持下，以海科館場域所打造的大專校院海洋科技研發成果展示基地，將同時具有整合產官學於海洋科技研發成果的呈現，這結合國內頂尖海洋科技團隊，共同規劃打造的海洋科技研發成果展示基地也是一個多功能的創新平台。

海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供
海科館成立海洋科技基地，可模擬開船、操控水下機器人。圖／海科館提供

海科館 教育部 親子

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