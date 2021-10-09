海科館成立海洋科技基地 可模擬開船、操控水下機器人

國立海洋科技博物館昨天成立「大專校院海洋科技研發成果展示基地」，提供研究團隊科研、發表研究成果、學生撰寫論文、各級高職中小學校校外教學、與親子同遊的綜合平台。展示基地設置許多船舶的操控機組，可摸擬開船、操控各式水下機器人等，好玩又可學到實用科學知識。

台灣海洋大學系統工程暨造船學系關百宸教授說，在缺乏天然能源的前提之下，台灣所擁有的豐沛海洋綠能絕對是可以好好開發的領域，不論是風能、波浪能、亦或是黑潮發電。基地展示了最新的風能與波浪發電原理，讓民眾能藉由親手操作與示範模型的方式，對綠能有更近一步的認識。

展示基地設置許多船舶的操控機組，民眾親自動手模擬船舶的前進與控制，可了解船舶原理。而逆風模型，則讓操縱者輕易瞭解帆船在逆風中前進的原理。還可以操控各式水下機器人，實地體驗水下工程師如何利用遙控操縱機器人於水下作業，這項技術於軍事或水底海床工程運用廣泛。

其他還有「會追風的風力發電機」、「震盪水柱式波浪能發電機模型」、「拍擊式潮流發電機」、「電子航行圖及操船模擬展示」、「風持電翅-轉出新未來離岸風電VR情境體驗」等主題。學生來體驗後都說，好玩又有科學知識。