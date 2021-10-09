泡溫泉、看美景花蓮溫泉專車搶手 縣府加碼二日遊2梯次

時序入秋，正是泡溫泉的好時候，花蓮縣政府觀光處為深化在地旅遊體驗，結合觀光協會推出「溫泉專車」套裝遊程，大受好評，二日遊一開放就秒殺，縣府加碼兩梯次，即起開放報名。

觀光處長張志翔說，花蓮太平洋溫泉季正在瑞穗及玉里安通兩大溫泉區熱鬧登場，除了泡好湯、享美食，今年也在兩個溫泉區設置雙光影展區，結合璀燦燈飾，盡享浪漫情懷。

與溫泉季同步推出的「溫泉專車」，載民眾暢遊在地，看美景、吃美食，分為一日遊、二日遊兩種遊程，滿足不同需求。一日遊每天從花蓮火車站旅遊服務站發車，8人就成行，提供隨車導覽、午餐及保險。

其中瑞穗線新增年初才開幕的壽豐鄉考古博物館，也會前往全台最大土鳳梨產地瑞穗鄉富興社區，一窺當地的鳳梨產業；玉里安通線今年也有新規畫，延伸到富里鄉的羅山泥火山，還可享用相當有特色的金針花握壽司特色午餐。

「二日遊」同樣分為瑞穗、玉里安通兩條線，瑞穗線以花東縱谷風情及文化特色巡禮為主，行經鳳林、光復糖廠、大農大富平地森林、蜜香紅茶故事館等景點，中午到光復鄉太巴塱部落享用原住民特色午餐。第二天到富里鄉羅山村「全台第一有機村」，體驗泥火山豆腐及在地特色午餐，每人2700元。

安通線以山海戀風情為主，載遊客看盡花蓮大山大海絕美景致，除造訪花東縱谷知名景點外，前往大石鼻山、石門遊憩區（麻糬洞）、石梯坪等熱門網美打卡點，沿途行經玉長公路是唯一以隧道方式穿越海岸山脈的公路，讓遊客可以橫跨海岸山脈，一路暢遊花東縱谷與東海岸線的山海美景，每人3200元。

由於二日遊早已「秒殺」，為滿足民眾需求，縣府再加碼瑞穗線及玉里安通線各一梯次，詳細資訊可上花蓮觀光資訊網(www.tour-hualien.hl.gov.tw/)查詢，或洽花蓮溫泉專車專線（03）8466898。