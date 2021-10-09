圓規颱風不排除侵台、發陸警 氣象局：恐以中颱逼近

今年第18號颱風圓規來勢洶洶。中央氣象局說，預估明天晚間前後發布海上颱風警報。至於發布陸上颱風警報以及侵台可能，氣象局說，仍不排除。下周一、二通過台灣時，強度估為輕颱到中颱下限。除了全台有雨外，北部、東半部局部地區留意豪雨等級以上降雨。

氣象局資深預報員徐仲毅說，南海以及菲律賓東方海面各有一個颱風，分別是獅子山跟圓規，獅子山正在影響海南地區天氣，對台灣無直接影響，但會為西南部沿海帶來長浪。

徐仲毅說，要特別注意的是圓規颱風，目前距離鵝鑾鼻東南方1400多公里海上，西南側跟東北側都有對流，還在整合當中，整合後會往偏北方向移動，再以通過巴士海峽機率最高，但因為往南跟往北機率都存在，侵襲台灣機率還是有的，尚未排除，颱風中心也可能在南端。

徐仲毅說，預計明天晚間前後發布到後天清晨發布海警，陸警機率也沒排除，但還要觀察。圓規通過台灣時強度估為輕颱到中颱下限，暴風半徑180到200公里左右。

徐仲毅說，下周一、二圓規最接近台灣，下周三颱風逐漸遠離。明天下午後東半部雨勢明顯，北部也會轉為短暫陣雨。下周一、二由於外圍環流加上北方高壓通過造成東北風增強，留意共伴效應，天氣影響很大，北部、東半部、恆春半島有可能出現局部大雨或豪雨，局部地區甚至有豪雨等級以上雨勢，中南部則留意短暫陣雨。

徐仲毅說，下周三雖然颱風遠離，但環境偏東北風到東風，各地天氣還是不穩定，水氣偏多，北部、東半部降雨機率仍高。

徐仲毅也說，明天颱風逐漸接近，基隆北海岸、東部、恆春半島有長浪。今天桃園沿海、大台北地區、東南部、恆春半島出現8到9級強陣風，明天起風力逐漸增強，下周一、二沿海空曠地區到外島，都可能會有9到12級強陣風。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天西南部、恆春半島沿海易有長浪發生，目前屏東小琉球已觀測到浪高1.7米的長浪。