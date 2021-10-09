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國慶壽星或身分證號有10 來高雄萬豪餐廳有優惠

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月／高雄即時報導
國慶壽星或是身分證字號有「10」（須連號）的民眾，憑證件到9樓豪享自助餐廳用餐，可享超值優惠。圖／萬豪酒店提供
國慶壽星或是身分證字號有「10」（須連號）的民眾，憑證件到9樓豪享自助餐廳用餐，可享超值優惠。圖／萬豪酒店提供

國慶焰火暌違21年再到高雄施放，高雄市各飯店住房率7成起跳，3天連假住房全滿的高雄萬豪酒店加碼優惠，今天起到11日三天，只要是國慶壽星或是身分證字號有「10」（須連號）的民眾，憑證件到9樓豪享自助餐廳用餐，可享有午間用餐888元、晚餐1010元，

萬豪酒店表示，豪享自助餐廳還有「你生日 我請客」驚喜彩蛋，10月壽星揪滿4人用餐，1人免費，8人用餐中有2名壽星，就享有2人免費。午間時段可吃到九孔鮑魚、焗烤生蠔、肋眼牛排、澎湃海鮮總匯及印度料理區等好料，甜點區的旋轉冰台有有專人服務，有10多種口味冰淇淋。另有提拉米蘇、栗子蒙布朗、法式馬卡龍、香烤布蕾、法式薄餅等20多種甜品。

另京享自助餐8日晚餐時段起恢復營運，海鮮餐檯多達十幾種現切生魚片及師傅現捲海味手卷，另增加鰻魚、和牛、日本生蠔料理、酥炸天使紅蝦等高級食材，還供應北海道帝王蟹腳入菜的湯品、粥品。

面向高雄港的高雄福容飯店，高樓層景觀套房可直接從落地窗瞭望整片港口美景，飯店推出的精緻雙人房（每房3960元／晚，含2客早餐)專案，住房率已達到9成以上，行銷副理陳鐿之表示，這次國慶焰火活動重點區域都在鹽埕區，不僅帶動福容高雄店整體住房率，也讓餐飲業績提升約2成。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

國慶壽星或是身分證字號有「10」（須連號）的民眾，憑證件到9樓豪享自助餐廳用餐，可享有午間用餐888元、晚餐1010元。圖／萬豪酒店提供
國慶壽星或是身分證字號有「10」（須連號）的民眾，憑證件到9樓豪享自助餐廳用餐，可享有午間用餐888元、晚餐1010元。圖／萬豪酒店提供
萬豪酒店旗下京享自助餐8日晚餐時段起恢復營運，海鮮餐檯多達十幾種現切生魚片及師傅現捲海味手卷，另增加鰻魚、和牛、日本生蠔等料理。圖／萬豪酒店提供
萬豪酒店旗下京享自助餐8日晚餐時段起恢復營運，海鮮餐檯多達十幾種現切生魚片及師傅現捲海味手卷，另增加鰻魚、和牛、日本生蠔等料理。圖／萬豪酒店提供

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