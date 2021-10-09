圓規颱風最快明晚發海警！ 這2天防共伴效應豪雨炸北東

圓規颱風逐漸靠近。中央氣象局說，最快明天晚上發布海上颱風警報。此外，氣象局也示警，下周一、二慎防共伴效應，除了全台有雨外，北部、東半部也要留意豪雨等級降雨。

氣象預報員陳伊秀說，圓規颱風上午8時在鵝鑾鼻東南方1500公里，路徑稍往南修，但大致上還是從巴士海峽到南海再到海南島，預計以輕颱之姿接近台灣，若條件不錯，也不排除繼續發展可能。

陳伊秀說，最快明天晚上到下周一發布海上颱風警報，路徑如果往北偏、暴風圈擴大，不排除發陸警，但以最新的預報來看，評估機率不大，但還是有變數。若真的發陸警，可能涵蓋範圍是屏東、台東，但如果圓規路徑往北，可能陸警範圍會擴大。

至於是否有侵台可能，陳伊秀說，以目前機率來說，暴風圈不會觸陸，中心通過台灣機會也低。

陳依秀說，受到颱風外圍環流影響，明天下午開始變天，晚上會飄雨，颱風本身加上東北風加持以及地形影響，恐怕會產生共伴效應，下周一、二圓規最接近台灣時，全台有雨，北部、東半部慎防豪雨。

陳伊秀說，下周三東半部、北部、恆春半島仍有雨，但量執會減少，圓規真正遠離要到下周四。

至於獅子山颱風，陳伊秀說，目前正往海南島前進，預估下周一會減弱為熱帶性低氣壓。