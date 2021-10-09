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慶雙十！ 大雪山、八仙山入園半票 八仙山免費接駁

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
國慶三天連假期間，八仙山森林遊樂區提供免費接駁巴士。圖／東勢林區管理處提供
國慶三天連假期間，八仙山森林遊樂區提供免費接駁巴士。圖／東勢林區管理處提供

今天是國慶連假首日，東勢林管處歡慶雙十國慶日，三天連假期間，大雪山及八仙山國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠；三天連假，八仙山森林遊樂區提供免費接駁巴士，明(10日)八仙山國家森林遊樂區舉辦「八仙山森林豐盛季」，活動豐富精彩，歡迎民眾趁連續假期上山享受森林浴。

東勢林區管理處表示，為慶祝國慶，轄區大雪山及八仙山國家森林遊樂區入園門票半票，適逢中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁森林育樂場域防疫措施，山林空曠處活動可有條件拿下口罩，民眾可享受久違的自由呼吸，讓山林間的負離子與芬多精充滿身心，提升自體免疫力。

東勢林管處表示，連假期間，八仙山森林遊樂區提供免費接駁巴士，於10月9日至10月11日上午9點至下午4點40分，從豐原客運谷關站（明高溫泉養生會館對面）至八仙山收費站，遊客下車購票後即原車接駁至八仙山遊客中心，且持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於全家便利商店旁的谷關立體停車場享當日30元/次停車費優惠(原價50元/次)，輕鬆又划算。

八仙山國家森林遊樂區於明天舉辦「八仙山森林豐盛季」，有「森林農夫市集」、「回到林場時代」闖關遊戲及木作體驗活動，10月期間還有三場次線上「森林工作者見面會」，一系列活動只要報名就能抽獎，獎品包括：台中商旅八仙山莊平日雙人住宿券、統一渡假村谷關溫泉養生會館雙人住宿券等好禮，前150位報名者，再獲全家和平新谷關店「Fami圓滾滾霜淇淋」兌換券。

「森林工作者見面會」從每場線上座談中抽出5位，贈送限量紀念品，相關報名資訊請至「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」臉書粉絲專頁及台灣山林悠遊網。

大雪山國家森林遊樂區位處盛行雲霧帶，在秋季可常見波瀾壯闊的雲海，傍晚時分當艷紅的夕陽照耀在層層疊疊的雲海上，渲染出七彩的夢幻色彩，如詩如畫的美景，把握秋高氣爽的雲海季節，來趟大雪山浪漫秋日之旅。

東勢林管處歡慶國慶三天連假，大雪山及八仙山國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠，10月10日當天，八仙山國家森林遊樂區舉辦「八仙山森林豐盛季」，歡迎民眾上山享受森林浴。圖／東勢林區管理處提供
東勢林管處歡慶國慶三天連假，大雪山及八仙山國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠，10月10日當天，八仙山國家森林遊樂區舉辦「八仙山森林豐盛季」，歡迎民眾上山享受森林浴。圖／東勢林區管理處提供
東勢林管處歡慶國慶三天連假，大雪山及八仙山國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠，10月10日當天，八仙山國家森林遊樂區舉辦「八仙山森林豐盛季」，歡迎民眾上山享受森林浴。圖／東勢林區管理處提供
東勢林管處歡慶國慶三天連假，大雪山及八仙山國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠，10月10日當天，八仙山國家森林遊樂區舉辦「八仙山森林豐盛季」，歡迎民眾上山享受森林浴。圖／東勢林區管理處提供

八仙 森林遊樂區 連假

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