蚵仔口味也上榜！營養師公開「6款人氣麵線熱量」沒加料不是最低

主計長朱澤民7日在立法院備詢時，被問到「一碗蚵仔麵線多少錢？」，他卻回答「20元」，引起各界譁然，也被批不食人間煙火，不過也讓網友掀起一波「尋找20元蚵仔麵線熱潮」，對此營養師程涵宇也公開6款人氣麵線熱量，最意外的是，什麼料都沒加的清麵線並不是熱量最低，而且碳水量很高，不建議減醣中的人吃。

程涵宇在臉書發文點出6款人氣麵線的熱量，她表示作為完整一餐，麵線熱量落在400-500卡蠻友善剛好的，但是如果是在減脂減熱量的人來說，配料就要小心選了。

圖內顯示，6款人氣麵線一碗熱量分別是，第一名肉羹麵線520卡、第二名大腸麵線448卡、第三名北港麵線糊436大卡、第四名清麵線406大卡、第五名小卷麵線397大卡、最近爆紅的蚵仔麵線395大卡排在第六名。

程涵宇公開6款人氣麵線熱量，她也呼籲麵線碳水化合物高，減醣中的人要斟酌吃。 圖／營養師程涵宇

程涵宇指出，肉羹脂肪比例高，要斟酌食用，建議加料不要再加肉羹，另外大腸已經有高膽固醇的人適量吃，而減脂中的人可以選擇小卷或是蚵仔，因為這兩樣脂肪比較低，又能吃進滿滿蛋白質。不過如果減醣中的人麵線也是斟酌吃，因為一碗麵線碳水化合物約落在55克，逼近一碗飯的量。

另外清麵線一般人會以為沒有料所以熱量低，但是以同重量的麵線來比較，清麵線的熱量反而比蚵仔麵線、小卷麵線要來得高，因為清麵線走偏空熱量的路線，蛋白質少、精製的碳水化合物含量高，建議還是點有配料的麵線才會營養均衡。