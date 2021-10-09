圓規颱風朝台灣而來 台南蚵農緊張了

輕度颱風「圓規」下周一、二可能通過巴士海峽，台南蚵農擔心造成的強浪可能波及蚵棚，紛紛拖回蚵棚進港避風，以免損失。蚵農表示，今年6月間強勁西南氣流，蚵棚遭摧毀，損失慘重，不能再重蹈覆轍。

台南牡蠣的養殖季從10月1日開始，部分蚵農已陸續將蚵棚拖到近海養殖，有的蚵農還在觀望，擔心颱風來了，又要血本無歸，還不敢放養。而已放養的蚵農也很擔心颱風會來，絲毫不敢大意，密切注意颱風動向。

其中朝南海而去的獅子山颱風對台灣沒有威脅響，蚵農稍微放心，但昨天菲律賓東方的圓規颱風形成，並且可能向台灣而來，蚵農不敢掉以輕心，昨天起陸續將已放養的蚵棚拖回。

漁光里長林寧峰表示，部分蚵農之前雖已把蚵棚拖到近海養殖區，但有蚵農還沒吊掛內有蚵苗的蚵串，而且因擔心颱風來，只把部分蚵棚拖到養殖區，1天內就能全數拖回港，不會措手不及。他的家人也有養蚵，也只先放養8棚，颱風來之前也要拖回港避風。

四草蚵農洪皇壹表示，四草漁港因幅地小，該區的蚵農因擔心颱風來，都還不敢養殖，等圓規颱風過去，觀察氣象局的資訊與預報，若沒有颱風形成的跡象，才會把蚵棚拖到外海放養。