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圓規颱風逐漸逼近具威脅性！ 北部明天午後就變天

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
氣象局表示，今年第18號颱風圓規的外圍環流相當寬廣，速度也快了一些，所以10日下午北部就會有些陣雨。記者林伯東攝影／報系資料照
氣象局表示，今年第18號颱風圓規的外圍環流相當寬廣，速度也快了一些，所以10日下午北部就會有些陣雨。記者林伯東攝影／報系資料照

中央氣象局說，輕度颱風圓規中心位置在鵝鑾鼻東南方1550公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西轉西北進行。

氣象局說，今、明兩天基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有零星短暫雷陣雨；大台北、桃園地區、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風；明日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，今年第18號颱風圓規的外圍環流相當寬廣，速度也快了一些，所以10日下午北部就會有些陣雨；11日天氣相當不穩定，沿海及外島風強浪大，可能對收假有影響。

今天、明天國慶日，「報天氣 - 中央氣象局」表示，獅子山颱風遠離，且圓規颱風尚遠，整體而言水氣稍減，台灣受偏東風之風場影響。迎風面的東半部、恆春半島、北海岸、大台北山區時晴偶雨；其他地區典型夏季，高溫、午後局部雷陣雨。但圓規颱風逐漸逼近，明天下午起外圍水氣讓北部短暫雨，沿海及各離島風浪漸強。

「報天氣 - 中央氣象局」表示，下周一、下周二圓規颱風最接近台灣，各地天氣不穩定；東半部、北部可能出現豪雨，局部地區甚至有豪雨等級以上的強降雨。沿海、各離島有強陣風，而且波浪相當大、海況差。11日適逢收假日，要留意收假路途上的交通狀況及訊息。周三後颱風遠離，但水氣仍多，各地還是有短暫陣雨。

氣象局說，防災不分平、假日，圓規颱風11、12日將影響台灣天氣，路徑、強度預報仍有不確定性；明天至12日起颱風將帶給沿海地區、各離島強風、高浪，留意安全。11日、12日東半部、北部有大雨、豪雨，甚至有局部豪雨等級以上強降雨，密切注意氣象資訊。

天氣預報。圖／氣象局提供
天氣預報。圖／氣象局提供
天氣預報。圖／氣象局提供
天氣預報。圖／氣象局提供

颱風 氣象局

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