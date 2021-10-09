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不斷更新／國道一早紫爆！ 6地雷路段南向建議下午出發
（7:45更新）
今天是國慶日連續假期首日，上午7時許，國道3號新店-木柵北向路段車多壅塞，時速低於40公里。南下回堵長度：國3（汐止）往國5南5公里、國3（木柵）往國5南6公里。國3南港聯絡道環東-南港南向路段紫爆，時速只有12公里。
高速公路局預估今天國道交通量為118百萬車公里，為年平均（平日88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。
高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。
今天相關疏導措施包括：6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
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