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下周一慎防致災性降雨 吳德榮：圓規颱風威脅不可小覷

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，未來受太平洋高壓導引，圓規颱風將穿過巴士海峽、進入南海；下周一下午至下周二距台最近。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，未來受太平洋高壓導引，圓規颱風將穿過巴士海峽、進入南海；下周一下午至下周二距台最近。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，圓規颱風結構鬆散，將與其東北方的擾動整併，故短期內向北調整。

中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，未來受太平洋高壓導引，圓規颱風將穿過巴士海峽、進入南海；下周一下午至下周二距台最近，要注意共伴環流給東半部、北部山區帶來致災性降雨的威脅。路徑潛勢預測圖的紅框及暴風圈侵襲機率圖皆顯示，圓規颱風仍有直接侵襲的機率存在，只是較巴士海峽低一些。兩種路徑的威脅都很大；應密切觀察模式的調整。

今天起至國慶日上午，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；北部23至36度，中部24至36度；南部23至35度，東部22至33度。

國慶日下午起至下周一上午東風挾帶水氣漸增，天氣漸轉變，北部轉有局部雨，東半部降雨逐漸增多，中南部晴時多雲。下周一下午起至下周二圓規颱風距台最近，北部山區、東半部雨勢最大，應防致災性降雨，西半部轉有局部陣雨。

下周三、下周四颱風逐漸遠離，天氣並未好轉，尤其東半部仍有明顯降雨。下周五起另一波東北季風南下，氣溫逐日下降，天氣漸涼，北台秋意濃，應注意衣著調整；北、東有雨，背風面晴朗穩定。

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