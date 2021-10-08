從吃飽到圓夢！全聯佩樺基金會陪偏鄉孩童一起翻轉未來

位於高雄美濃的美濃泰安全聯門市曾有一面吸睛的彩繪牆，創作結合美濃地區的農產品、地理及人文，這是出自於在地東門國小學生的壁畫彩繪創作，孩子們在發揮美術社團所學、以公共藝術創作美化社區的同時，也展現對家鄉的認同感。而臺中大坑國小的非洲舞蹈團，則是以完美的肢體動作與團隊默契，獲得每場演出的滿堂彩，同時也是小學舞蹈比賽的常勝軍。

東門國小及大坑國小都是全聯佩樺圓夢社會福利基金會投入資源關注的偏鄉小學之一，分別自2018年及2014年開始贊助學校美術及舞蹈社團的運作，支持孩子們盡情學才藝、探索天賦，一圓彩繪及舞蹈夢想。而今年11月27日，基金會也計畫邀請東門、大坑的師生們參與全聯公益嘉年華活動，一展創作才藝及結合環保議題的非洲舞演出。

「吃得飽、開心上學」是每個孩子最基本的願望，全聯佩樺基金會自2013年起承接原為全聯慶祥基金會之「愛心早餐計畫」並擴大轉型為「愛心育苗計畫」，長期與偏鄉小學合作，透過營養點心補助、學校社團發展及參賽補助，希望能讓每個孩子都可以獲得充足的營養，有更多元的管道能夠自我實踐、探索興趣，進而培養對未來的信心。全聯佩樺圓夢社會福利基金會執行長蔡亞璇表示，許多偏鄉學童可能受限於成長環境而無法擁有自己的夢想，全聯希望扮演的不只是社區的公益賣場，更是守護孩子夢想的賣場，陪伴他們一起翻轉未來。