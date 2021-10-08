飛機座位代碼有玄機！「1字母絕不用」原因曝 網驚：好智慧

隨著世界各國努力加速施打疫苗，不少民眾都相當盼望能早日迎來隔離解禁的日子，重回搭飛機到處出國旅遊的時光。不過，許多乘客或許從沒注意過，其實飛機的座位代碼藏著一個不為人知的有趣秘密，中華航空近日就透過臉書為大家解答，讓網友看了紛紛直呼「原來如此」、「長知識了」。

華航日前透過臉書發文，劈頭寫下一串「1111111I111111I11I1」神秘數字，並詢問民眾「能一秒看出有幾個『1』、幾個『I』嗎？」；華航接著解釋，由於數字「1」和英文「I」寫起來太過相像，為了避免混淆，飛機上設計座位代碼時，基本上不會使用「I」，因此，若和同行親友各自拿到座位H和J，其實是相鄰的位置。

事實上，除了容易造成混淆的「1」和「I」不被使用外，同樣有些相似的數字「0」與英文「O」、數字「5」與英文「S」，以及數字「8」與英文「B」，也會較少同時出現；至於機上座位對應位置，則可能依各家航空公司規定而有所不同，大多情況下，座位A、K為靠窗位子。

飛機座位冷知識曝光後，許多網友紛紛笑回「長知識了」、「1跟I真的會混淆呢」、「哇，原來如此」、「貼心的設計，以後搭機就不用猜半天了」、「原來是這樣，以前都沒注意」、「這個知識還真的第一次知道」、「難怪上次我拿到H，我朋友拿到J，一開始還以為旅行社故意的」、「航空業真的好智慧」。