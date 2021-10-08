臺灣女孩日線上論壇 開箱「2021臺灣青少年世代意見調查」結果

10月11日是聯合國訂定的「國際女童日」，也是我國的「臺灣女孩日」，為響應女孩日精神並宣導女孩權益議題，衛生福利部社會及家庭署於10月8日（星期五）舉辦「Yes, Girls! Let’s創造未來–線上論壇」，邀請衛生福利部李麗芬政務次長、女孩日年度代言人-登山家詹喬愉及兩位衛福部中央兒少代表-吳若昀及謝倩茹一起開箱「2021臺灣青少年世代意見調查」，對談青少年自我價值、生涯探索及性別中的挑戰與機會等議題，藉此呼籲各界關注女孩權益、傾聽女孩聲音。

2021年10月8日衛生福利部社會及家庭署於10月8日（星期五）舉辦「Yes, Girls! Let’s創造未來–線上論壇」。 圖／衛福部社家署提供

今年社家署首度辦理「2021臺灣青少年世代意見調查」，收集全臺12歲以上、未滿20歲的女孩及男孩共計1,868份有效問卷。開箱結果發現，青少年對自我價值的態度偏向缺乏自信及尋找定位（認為自己還不夠好、目前的自己還不是最想成為的狀態），其中女孩選擇負向回答的比率高於男孩。在對未來的憧憬或目標方面，多數（70.2%）青少年期待「有一份穩定的工作」，其次（42.3%）是「期待自己成為有影響力的人」。而青少年關注過及投入的議題，前三名分別是「性別平權」、「教育文化」及「全球暖化及環境變遷」，與近年國際發展趨勢可相互呼應。除此，青少年常聽到的性別刻板印象描述，前三名是「女孩要有女孩樣」、「男性應該要表現的剛強勇敢」、「男生比女生適合讀理工科系」，顯示青少年所處環境仍存在傳統性別刻板印象的延續。

2021年10月8日衛生福利部社會及家庭署於10月8日（星期五）舉辦「Yes, Girls! Let’s創造未來–線上論壇」。 圖／衛福部社家署提供

論壇中，四位與談人除開箱調查結果，更從個人經驗出發分享自身觀點，李麗芬次長表示，推動臺灣女孩日最大的目標和信念除了鼓勵女孩突破性別框架，更期望父母、同儕、師長及社會環境不以性別來限制女孩或男孩的機會和發展，並鼓勵女孩遇到不平等對待和挫折時，可以勇敢表達自己的想法，最後以「相信自己，勇敢逐夢」一句話來送給女孩。

本屆女孩日代言人詹喬愉，曾經登上8,000公尺的聖母峰、也致力於淨山活動。她分享臺灣正處於兩性平權思維的突破期，但受制於傳統思想，容易把問題歸因於「妳是女生所以不行」；她解釋，學習新事物都需要時間，社會應該給予女性學習的機會。同時，詹喬愉也鼓勵年輕女孩追夢，在尋夢的路上，以自身經驗建議，不要認為自己還不夠好是負面的，因為知道還不夠好，才有往前的動力，期待臺灣女孩在人生的道路上無比閃耀。

為使傾聽青少年聲音的主軸更加凸顯，論壇特別邀請兩位中央兒少代表–吳若昀與謝倩茹一同參與，現在都是高中生的她們，年紀雖輕卻已代表兒少參與過多場公共事務討論，在論壇中也暢談了年輕世代的觀點。她們鼓勵女孩們面對夢想，好好儲備自己的實力，機會來到便鼓起勇氣，對自己身處的環境積極發聲、發揮影響力。

除了四位與談人談話互動外，更首度邀請了萬花筒劇團演出「我的未來方城市」，劇中描述女孩夢想當上機長的故事，講述不分男女，每個人都有勇敢追夢的權利。 圖／衛福部社家署提供

社家署自102年起持續舉辦臺灣女孩日的宣導活動，110年已邁入第9年，今年以「Yes, Girls! Let’s創造未來！」為標語，邀請社會大眾關心女孩的想法、支持女孩發展、破除性別刻板印象的限制，以行動及發聲共創一個更為性別平等的世界。