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冰箱怎麼選？夫沒商量擅買新冰箱 婦人一看白眼「絕對難用」

聯合新聞網 / 綜合報導
冰箱款式多樣，若不慎選可能後悔莫及。圖片來源／ingimage
冰箱款式多樣，若不慎選可能後悔莫及。圖片來源／ingimage

冰箱是現代許多家庭必備的家電之一，會自炊的人需要冰箱儲存食材，而不煮飯的人，也可以用冰箱來存放零食飲料等等。然而在挑選冰箱時，也是有一些眉角需要注意。最近日本媒體，就分享了幾則買錯冰箱而後悔的案例。

根據日本媒體「マネポストWEB」報導，一位60多歲的家庭主婦A女士，家中的冰箱在使用20年了之後逐漸劣化，因此想換一個新的冰箱。然而，雖然她交代老公在買冰箱時一定要先跟她說，但老公最後卻還是逕自跑到家電行買了新冰箱。

A女士回憶，當老公買的新冰箱送來時，她就有不好的預感。這個冰箱是業務用的尺寸，比舊的還要佔空間不說，冰箱門的設計也不像一般的單面打開，而是分成左右兩扇門拉開的形式，而且兩邊的門都最多只能開到90度直角，對於小家庭來說，使用上相當的不方便。

另外一位30多歲的B女士也指出，新婚當時雖然買了個新冰箱，但下手時沒有多留意，直到送來時才發現買的冰箱有點太高。由於B女士身高僅有148公分，因此常常沒辦法拿放冰箱最上層的東西，讓她非常困擾。

還有一位40多歲的C女士說，她買到一個蔬果室放在中間高度，而不像一般習慣放在底層的冰箱，這讓她每次想拿青菜時，常常都會搞錯地方。而且有些冰箱除了冷藏冷凍之外，還有什麼「急速冷凍」之類的功能，讓她有看沒有懂。最後她認為，比起功能多樣的華麗冰箱，還是挑選簡單，自己用得習慣的款式是最好的。

冰箱 日本

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