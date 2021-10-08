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韓版KF94口罩才4元？口罩國家隊被冒名清倉拍賣

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
口罩國家隊「台灣優紙」的產品近來也被不肖業者冒用，在臉書強力宣傳低價促銷，清倉狂殺，台灣優紙今天發出聲明已委託律師追訴法律責任，也提醒消費者不要受騙。圖／台灣優紙提供
口罩國家隊「台灣優紙」的產品近來也被不肖業者冒用，在臉書強力宣傳低價促銷，清倉狂殺，台灣優紙今天發出聲明已委託律師追訴法律責任，也提醒消費者不要受騙。圖／台灣優紙提供

口罩國家隊「台灣優紙」的產品近來也被不肖業者冒用，在臉書強力宣傳低價促銷，清倉狂殺，甚至強調一個韓版KF94口罩才4元，台灣優紙今天發出聲明已委託律師追訴法律責任，絕不姑息，也提醒消費者不要受騙。

近來在臉書出現以「台灣優購商城」為名販售低價口罩，不僅有精緻的口罩介紹，還有廠房照，強調是彰化自家工廠清倉處理，賣的是「台灣優紙」醫療級的韓版KF94立體口罩才4元，還可開發票，全部口罩低價出售，最低2元。

台灣優紙總經理黃柏銘表示，已請律師發出公開聲明，優紙公司對於產品販售通路十分嚴謹，對於來路不明的通路商均杜絕任何合作機會，以避免消費者上當受騙，和網路上的「Krazhi.online-2」暢貨中心並沒有合作，對於「Krazhi.online-2」暢貨中心冒用台灣優紙名義違法行為已涉犯著作權法及商標法罪責，公司將會追究。

由於台灣優紙公司也接到消費者反映最近買的「台灣優紙」口罩瑕疵品很多，耳繩長短不一，有的還有怪味，懷疑是買到仿冒劣質品，由於冒名的商城目前都還在販售台灣優紙口罩，也顯示很多民眾下單，因此也在官網提醒消費勿受騙。

口罩國家隊「台灣優紙」的產品近來也被不肖業者冒用，在臉書強力宣傳低價促銷，清倉狂殺，甚至強調一個韓版KF94口罩才4元，台灣優紙今天發出聲明已委託律師追訴法律責任。圖／翻攝自臉書
口罩國家隊「台灣優紙」的產品近來也被不肖業者冒用，在臉書強力宣傳低價促銷，清倉狂殺，甚至強調一個韓版KF94口罩才4元，台灣優紙今天發出聲明已委託律師追訴法律責任。圖／翻攝自臉書
口罩國家隊「台灣優紙」的產品近來也被不肖業者冒用，在臉書強力宣傳低價促銷，清倉狂殺，台灣優紙今天發出聲明已委託律師追訴法律責任，也提醒消費者不要受騙。圖／翻攝自臉書
口罩國家隊「台灣優紙」的產品近來也被不肖業者冒用，在臉書強力宣傳低價促銷，清倉狂殺，台灣優紙今天發出聲明已委託律師追訴法律責任，也提醒消費者不要受騙。圖／翻攝自臉書

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