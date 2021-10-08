華航機師6次違規外出 民航局重罰機師60萬、公司200萬

中華航空一名機師居家檢疫期間違規外出、華航證實該機師違規事證明確，處分一大過二小過及停飛，無限期取消空勤資格。交通部民航局今天說，該機師六次違規外出，開罰機師60萬、華航200萬元。

民航局說，林姓機師今年8月間違反檢疫規定，於居家檢疫期間多次外出，民航局完成調查後，呈報交通部對當事人處以60萬元罰款；並針對華航未能落實管理與督導責任，裁罰200萬元。

民航局指出，林姓機師於8月16日執飛法蘭克福航班返台入境後，依據中央流行疫情指揮中心規定，應進行5天居家檢疫至8月21日，但居檢期間，林姓機師共六次違規外出，民航局透過警方調閱相關監視畫面後，確認其已違反傳染病防治法規定，依法呈報交通部，裁罰60萬元。

業者部分，民航局表示，自疫情發生後，民航局即反覆提醒業者務必落實督導與管理責任，但今年5月至8月，華航已陸續發生6起機組員違反居家檢疫規定事件，鑑於華航並未確實落實管理責任，依法裁罰200萬元，並要求立即改善。

民航局長林國顯提醒航空業從業人員，身處防疫第一線，一定要秉持自律精神，恪遵指揮中心相關檢疫規定，保護自己也保護家人；業者也務必要落實管理，約束員工遵守檢疫規定。

林國顯也強調，機組員只要遵守防疫規定，即使染疫，工作權也會受到保護，指揮中心與民航局也都瞭解長期處於「居檢—派飛」的循環中，對機組員身心健康是很大的考驗，因此，除了配合指揮中心滾動檢討檢疫機制，民航局也持續要求業者，須關心機組員身心狀況，在維護飛安前提下，規劃派遣作業，並建立機組員身心關懷與健康管理機制。