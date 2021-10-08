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國家圖書館館藏前進波羅的海 愛沙尼亞展國寶古籍

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
國家圖書館展品〈麻雀娶親老鼠嫁女〉以民間傳說為題材之年畫，畫面饒有趣味。圖／國家圖書館提供
國家圖書館展品〈麻雀娶親老鼠嫁女〉以民間傳說為題材之年畫，畫面饒有趣味。圖／國家圖書館提供

國家圖書館與愛沙尼亞國家圖書館首次合作，於該館舉辦「文明的印記：國家圖書館古籍文獻展覽」開幕式。展覽展期自10月8日至10月23日，展出甲骨刻辭、金文拓片、石刻拓片等珍藏復刻本，並介紹從捺印、寫本、印刷術演進、古籍的刊刻、古代的影印、國家圖書館館藏之最等主題，以及許多難得一見的珍貴展品。

這是國圖繼2015年與拉脫維亞國家圖書館，以及2016年與匈牙利國家圖書館舉辦「文明的印記」古籍文獻展覽後，再次前進波羅的海。國家圖書館館長曾淑賢表示，本展覽是國圖第三度與歐洲地區國家圖書館攜手合作，盼透過共同舉辦展覽，開啟熱烈的文化交流，實現推廣圖書教育與增進兩國文化交流的雙重目的。

本次展覽其中一項重點是傳統中國四大發明之一的印刷術，展品從上古時期用以紀錄文字的甲骨、石刻；到紙筆普及後成為主流的各式抄本；以至於印刷術發明後開始盛行的雕版及活字印刷，以及彷彿今日影印功能般的影抄、翻刻等令人歎為觀止的技術。

今天下午透過遠端視訊舉行開幕式。曾淑賢表示，此次展覽透過空運方式，將展品與展覽圖錄跨洋郵送，讓國圖珍罕典籍所儲存的知識傳佈至東歐，正如同搭建了一座東西方文化溝通交流的橋樑，不僅拉近圖書館與讀者距離，也讓愛沙尼亞民眾得以領略我國古籍之美及圖書發展的淵遠流長。

愛沙尼亞國家圖書館館長Janne Andresoo則讚美國圖的特藏令人驚艷，並表示很高興有機會能夠合辦此展覽。她以一句出自愛沙尼亞文學名家Juhan Liiv的名言總結，完美體現了本次展覽的核心理念—「忘記過去的人沒有未來」。

國家圖書館展品〈金石韻府〉，書版刻成後，以紅色不以墨色印刷，一則作為校正之用，再則贈送關係密切之師友，以示文人雅趣。圖／國家圖書館提供
國家圖書館展品〈金石韻府〉，書版刻成後，以紅色不以墨色印刷，一則作為校正之用，再則贈送關係密切之師友，以示文人雅趣。圖／國家圖書館提供
國家圖書館與愛沙尼亞國家圖書館首次合作，於該館舉辦「文明的印記：國家圖書館古籍文獻展覽」。圖／國家圖書館提供
國家圖書館與愛沙尼亞國家圖書館首次合作，於該館舉辦「文明的印記：國家圖書館古籍文獻展覽」。圖／國家圖書館提供

圖書館 館長 美國

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