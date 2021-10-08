國慶連假首日 「國道6路段」超塞 下午時段再出發

國慶連假明天登場，交通部高公局說，今天湧入首波南下車潮，西部國道下午4時後陸續壅塞，預計晚間9時才會紓解；國5則將一路塞到深夜12時，晚間8時會再湧一波車潮。明天連假首日則有六大地雷路段，建議南向民眾下午再出發。

高公局說，今天為國慶日連假前一天上班日，西部國道壅塞路段包括國1南向五堵至汐止、內湖至圓山、竹北至新竹、后里至大雅，北向林口至五股；國3南向中和至土城、和美至彰化系統，其餘路段大致行車順暢，截至下午5時，國道交通量為69.5百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。

高公局說，明天為國慶日連續假期首日，預估國道交通量為118百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

高公局說，相關疏導措施包括6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，行車時間是平常三到五倍。建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。