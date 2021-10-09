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網友心中的王牌洗衣機！抗菌洗淨成為關注焦點

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
老牌家電具洗衣品牌聲量，但碰撞音量與售後保固易引負評。 圖片來源/unsplash
老牌家電具洗衣品牌聲量，但碰撞音量與售後保固易引負評。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「洗衣機」話題近三個月的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大洗衣機品牌，以及六大洗衣機選購面向有哪些。

洗衣機開始旋轉再旋轉，給它一小時的時間，它總能讓衣服再次煥然一新。優質的洗衣機能讓「洗衣服」這件繁瑣的家事變得輕鬆又事半功倍。誰才是王牌洗衣機？哪些是洗衣機必備的功能？一起聽聽網友們的心聲吧！

老牌家電具洗衣品牌聲量，但碰撞音量與售後保固易引負評

面對每幾天就得處理的髒衣，洗衣機幾乎已變成現代家庭必備生活家電之一。不同品牌的洗衣機也因各有優缺，因此常見民眾在網路上請益比較。其中，廣受討論的三家家電大廠「Panasonic國際牌」、「LG樂金」及「TOSHIBA東芝」出產的洗衣機，因機型種類較多且齊全，因此較常是網友在選購洗衣機時，會共同考慮或提及的品牌。

而Panasonic國際牌洗衣機常被網友推薦是「入手第一款」，常見網友在挑選洗衣機品牌時，首先會提到國際牌與其他品牌洗衣機的差異，「簡單耐操又平價」是多數網友對國際牌洗衣機留下的口碑註解。

八大洗衣機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
八大洗衣機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，與國際牌價格相差無幾的樂金與東芝兩家洗衣機也備受網友討論，如不少網友提到樂金洗衣機的外觀設計好看，更有人表示若洗衣機功能相差不遠「買LG的比較好看，畢竟做家事也是需要好心情」等。而網友在討論東芝洗衣機時，表示「東芝馬達相對有力」，認為該品牌的洗淨力相較突出，且其「變頻直驅馬達」改善了網友過去對東芝洗衣音量較大的印象，也頗受到討論。

洗衣也能很智慧，除了自動槽清洗，還有Wifi遠端可用

從網友熱議的洗衣機選購因素中，可發現洗衣機基本的「抗菌洗淨」功能最受討論。歸功於洗衣技術的進步，有越多洗衣機主打具溫水、蒸氣或奈米泡泡等深度衣物洗淨功能。而網友除了比較各品牌間洗衣機的衣物洗淨力，也會討論洗衣機是否具有「自動清潔內槽」等清潔抗菌功能，如就有網友提到「洗衣機的定時自動清洗真的很實用，節省不少時間和力氣，衣服也能洗得更乾淨」等。

洗衣機六大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
洗衣機六大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，具「洗、脫、烘」或可遠端操控等「智慧多功能」的洗衣機也受到網友討論，如有網友表示「用Wifi遠端操控很酷，也確實可在通勤時省下洗衣家務的時間」，但也有網友建議以自身需求為主，像是表示洗脫烘合一的洗衣機款雖方便，卻「不如直接用烘衣機」，或認為「洗脫烘比較適合小家庭，不然等到好要等很久」、「洗脫烘洗衣機節省空間，但有一種空間換取時間的感覺」。

總的來說，建議民眾在挑選洗衣機時，除了研究各種機款的洗淨功能，還可以評估洗機的容量、使寸大小與使用習慣等面向做分析。畢竟找到適合自身需求的洗衣機，就好像多了一個家事幫手，讓「洗衣服」這件事變得輕鬆簡單。

觀看原文→ https://bit.ly/3Dhy4i0

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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