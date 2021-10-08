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齊柏林《映河》特展淡水河上揭幕 10月9日開展

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，圖為特展主視覺：台灣東部的秀姑巒溪。 記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，圖為特展主視覺：台灣東部的秀姑巒溪。 記者林俊良／攝影

《映河》特展是齊柏林空間繼2019年《見山》、2020年《逐岸》第三檔登場的特展，河流是齊柏林導演長年空拍台灣山、河、海、城市、人五大關懷主軸之一，河流就如同一面鏡子，可以映現環境本質的樣貌、可以看見惕勵省思的方向，因此，這次的特展便以《映河》為名，透過策展人偶然設計曾令理老師策劃，將展場分為「河流開始的地方」、「沈浸在流動之中」、「與河映照的我們」、「成為一片寬廣的齊柏林」四大展區來鋪陳，引領大家看見河流如何穿越山嶺，切割出險峻峽谷，一路滋養著產業生態，或是呈現波光瀲灩、蜿蜒入海的瑰麗面容，以及透過水體不同顏色，提醒了環境被破壞的真相，民眾在如臨現場的震撼空拍影像氛圍中，不僅可以目睹台灣河流壯麗與澎湃的全貌，並能夠共同思索人與環境的共生議題。

這一次《映河》特展匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中，挑選46顆鏡頭剪成影片，藉由巨幅投影方式，打造如同一萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的沉浸式劇場。同時，展場中也有許多觸控互動的精心設計，譬如將齊柏林導演｜鏡頭下的河流顏色，抽取化為橘、黃、灰、藍、綠…等色票，集結成30色的「水色變幻調色盤」，凸顯河川污染、乾枯、優養化的問題，炫目又怵目；將人與河流互動的故事，轉化為四本實體大書，民眾動手翻閱時，可以了解自然災害、蓄水設施、灌溉渠道、治洪設施等河流主題，一窺台灣河流既美麗又哀愁的故事。

淡水齊柏林空間，為即將於10月9日開展的《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕。

看見．齊柏林基金會表示，過去齊柏林導演十分眷戀淡水獨有的風情，空拍作業時也經常循著淡水河口返航，因此，看見．齊柏林基金會特別選在淡水設立齊柏林空間，作為台灣環境教育散播與交流的場域平台。

由於新冠疫情長時間影響國內社會正常運作，基金會萬冠麗執行長指出，這次《映河》特展能夠順利開辦，要特別感謝全家便利商店「全家零錢捐計畫」的贊助與支持，基於關懷環境共同理念，雙方於2020年發起【全家一起看見台灣】五年環境關懷公益計畫，並公益邀請全國10,000名學童前往齊柏林空間學習體驗，一同為台灣的未來，播下一顆顆永續的綠種子。

淡水齊柏林空間，為即將於10月9日開展的《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕，在淡水河的船上舉行特展開幕記者會。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間，為即將於10月9日開展的《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕，在淡水河的船上舉行特展開幕記者會。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間，為即將於10月9日開展的《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕，在淡水河的船上舉行特展開幕記者會。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間，為即將於10月9日開展的《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕，在淡水河的船上舉行特展開幕記者會。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，讓參觀者一窺台灣河流既美麗又哀愁的故事。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，讓參觀者一窺台灣河流既美麗又哀愁的故事。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間，為即將於10月9日開展的《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間，為即將於10月9日開展的《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，讓參觀者一窺台灣河流既美麗又哀愁的故事。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，讓參觀者一窺台灣河流既美麗又哀愁的故事。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕，基金會萬冠麗（左二）執行長指出，這次《映河》特展能夠順利開辦，要特別感謝全家便利商店「全家零錢捐計畫」的贊助與支持，基於關懷環境共同理念，雙方於2020年發起【全家一起看見台灣】五年環境關懷公益計畫。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕，基金會萬冠麗（左二）執行長指出，這次《映河》特展能夠順利開辦，要特別感謝全家便利商店「全家零錢捐計畫」的贊助與支持，基於關懷環境共同理念，雙方於2020年發起【全家一起看見台灣】五年環境關懷公益計畫。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，打造如同一萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的沉浸式劇場。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，打造如同一萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的沉浸式劇場。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，讓參觀者一窺台灣河流既美麗又哀愁的故事。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，讓參觀者一窺台灣河流既美麗又哀愁的故事。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，打造如同一萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的沉浸式劇場。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，打造如同一萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的沉浸式劇場。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間《映河》特展，匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中挑選，讓參觀者一窺台灣河流既美麗又哀愁的故事。記者林俊良／攝影
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淡水齊柏林空間，為即將於10月9日開展的《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕，在淡水河的船上舉行特展開幕記者會。記者林俊良／攝影
淡水齊柏林空間，為即將於10月9日開展的《映河》特展，揭開了一場別出心裁的序幕，在淡水河的船上舉行特展開幕記者會。記者林俊良／攝影

柏林 淡水河 空拍

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