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超商飯糰添加物致嗜睡？食藥署：血糖上升較有關

中央社 / 台北8日電

網傳超商飯糰與關東煮因含有食品添加物胺基乙酸，可能引發嗜睡。衛福部食藥署今天說明，胺基乙酸是合法調味劑，與助眠的相關性尚無科學證實，推測與進食後血糖上升較相關。

衛生福利部食品藥物管理署發布新聞稿指出，近日網路上盛傳，吃了超商販售的即食飯糰、炸物和關東煮，會因含有甘胺酸（即胺基乙酸），而引發嗜睡。

食藥署說明，胺基乙酸是胺基酸的一種，也是人體蛋白質組成的成分，因具有甜味，食藥署准許可當作食品添加物調味劑使用，可依實際加工需要適量添加。另歐盟、日本、韓國等也允許胺基乙酸做為食品添加物。

食藥署說，胺基乙酸做為食品添加物，規格標準應符合規範，衛生主管機關也針對市售食品的食品添加物持續監測。若業者違反規範，可開罰新台幣3萬至300萬元。

食藥署指出，雖然有部分研究指出，胺基乙酸與助眠有相關性，但目前尚未有科學論述證實。

若吃了添加胺基乙酸的食品，能有立即幫助睡眠的效果，如超商飯糰等，食藥署推測，最直接的原因可能與血糖上升比較相關。

食藥署也提醒,食品業者要權衡使用食品添加物與增加風味的必要性，也建議民眾均衡飲食、適當運動，養成健康的生活習慣，才能維持健康。

食藥署 超商

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