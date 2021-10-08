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《菸害防制法》14年未修難防新菸品 民團籲加速修法

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台灣《菸害防制法》已14年未修，「台灣拒菸聯盟」急尋立法院所有黨團的接見、支持與提案菸害防制修法。日前時代力量副總召兼書記長陳椒華率先接見。圖／台灣拒菸聯盟提供
台灣《菸害防制法》已14年未修，「台灣拒菸聯盟」急尋立法院所有黨團的接見、支持與提案菸害防制修法。日前時代力量副總召兼書記長陳椒華率先接見。圖／台灣拒菸聯盟提供

國健署調查，2019年全台青少年紙菸吸菸率10年來首度攀升，同時電子煙的使用率增加逾50%，推估2019年至少有5.7萬名青少年使用，而加熱菸也有1.6萬青少年使用。我國《菸害防制法》已14年未修，「台灣拒菸聯盟」日前拜會立院黨團，盼修法以及禁止開放電子煙、加熱菸，並終結紙菸使用，避免年輕人成為新癮害世代，確保國人健康。

日前知名電競冠軍於網路販賣電子煙煙彈，因涉大麻毒品等物質而被聲押。電子煙、加熱菸等新型式菸品充斥社群網路，包括年輕人常用的臉書、IG、Dcard等，並著重整個設計、造型、包裝都精品化，外觀像是隨身碟、原子筆、橡皮擦等，加上目前沒有傳統紙菸的菸嚴重臭味，還有上萬種的果香花香口味，企圖吸引年輕族群使用。

陽光基金會表示，跨國菸草公司已合作推出「加熱菸＋電子煙」混合式的新型菸品，號稱「多功能的加熱菸」，產品琳瑯滿目，一方面吸引年輕人，讓年輕人輕忽其危害，政府一旦開放電子煙及加熱菸，後果難以想像，戕害年輕的族群。

醫師公會、家庭醫學會、兒科醫學會、醫界菸害防制聯盟、戒菸衛教學會等醫界聯手，疾呼「新型菸品絕對不是減害的菸品」，若開放加熱菸不僅成人無法達到「完全轉換」，還讓年輕人使用率上升，甚至讓更多的人成為紙菸及加熱菸，還有電子煙的雙重或多重使用者。

台灣《菸害防制法》已14年未修，由全台125個團體組成的「台灣拒菸聯盟」，近日急尋立法院所有黨團的接見、支持與提案菸害防制修法。時代力量黨團副總召兼書記長、有「環保鐵娘子」稱號的委員陳椒華，率先在黨團接見，表示支持「台灣拒菸聯盟」為防範未然，明文禁止所有新型菸品的訴求，將與黨團其他委員，研議提出時代力量版的法案，同時督促行政院速送政院版草案進立法院審查。

民團呼籲政府，台灣目前將新型菸品解釋為應阻絕於境外的違法商品，但未有明確的法律作為，充滿許多模糊的空間，外媒報導，香港將於10月20日通過「全面禁止電子煙、加熱菸」之兩禁法案，為了國人的健康，政府要用最嚴格的標準，讓國人免於菸（煙）的危害。

共同出席陳情的十大團體，包括兒童福利聯盟文教基金會組長朱詩瑀、台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛、陽光社會福利基金會經理莊麗真、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、台灣兒科醫學會秘書長彭純芝醫師、醫師公會全國聯合會常務理事黃振國醫師、台灣家庭醫學醫學會副理事長黃振國醫師、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然醫師、台灣醫界菸害防制聯盟理事賴志冠醫師、董氏基金會終身義工陳淑麗、主任林清麗。

時代力量黨團副總召兼書記長、有「環保鐵娘子」稱號的委員陳椒華，日前接見「台灣拒菸聯盟」支持與提案菸害防制修法。圖／台灣拒菸聯盟提供
時代力量黨團副總召兼書記長、有「環保鐵娘子」稱號的委員陳椒華，日前接見「台灣拒菸聯盟」支持與提案菸害防制修法。圖／台灣拒菸聯盟提供

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