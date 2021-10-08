使用免疫抑制劑B肝恐復發究 北榮研登國際期刊

類風濕性關節炎患者接受免疫抑制治療，可能使B型肝炎復發。北榮研究發現，接受莫須瘤、恩瑞舒等免疫抑制劑治療，具有B肝復發風險，建議這類患者需監測並適時予以治療。

B型肝炎是國人重要疾病，可能導致肝衰竭、肝癌甚至死亡。台北榮民總醫院今天發布新聞稿表示，B肝病毒在人體內會受到免疫系統的控制，一旦人體免疫力下降無法壓制病毒，就會造成肝炎發作。

台北榮總內科部胃腸肝膽科主任黃怡翔所領導的B肝研究團隊，過去就曾發現免疫抑制劑「莫須瘤」治療，對於B肝痊癒的患者，仍有很高的B肝復發風險。

最近台北榮總胃腸肝膽科及風濕免疫科共同發表研究，長期追蹤1937名類風濕性關節炎患者接受各類型免疫抑制劑治療，發現除了「莫須瘤」外，另一種免疫抑制劑「恩瑞舒」，也具有B肝復發風險。

研究指出，即使病人在免疫抑制劑治療前，已有B肝抗體，在治療中仍可能產生抗體消失與B肝復發。此研究成果已發表於風濕免疫學頂尖期刊（Annals ofthe Rheumatic Diseases）。

北榮團隊曾收治一名68歲患有類風濕性關節炎、曾患B型肝炎康復的男性，2015年起接受恩瑞舒治療，關節炎病況獲得良好控制，但今年1月患者，B肝病毒量卻突然上升，風濕免疫科醫師及時轉介至胃腸肝膽科，讓患者接受抗病毒治療，目前B肝也控制良好。

台北榮總胃腸肝膽科李懿宬醫師提醒，台灣B肝盛行率高，患者使用免疫抑制劑治療前，務必先檢測B肝抗原與抗體，治療過程中也要定期追蹤肝臟狀況，若接受高強度的免疫抑制劑治療，像是莫須瘤與恩瑞舒，B肝復發率高，可考慮預防性使用抗病毒藥物。

此外，台灣癌症基金會今天舉辦「破除B肝迷思」媒體工作坊，台大醫院內科部主治醫師蘇東弘說，被蚊子叮、同鍋共食、如廁或親吻擁抱可能染B肝，以及B肝無症狀不用治療等，都是常見迷思。

蘇東弘表示，即便無症狀、早睡早起、各種肝臟相關指數正常，B肝病友仍要定期回診，監測B肝病毒量與肝纖維化程度，有需要就須用藥治療，可讓肝功能恢復正常，降低罹癌風險。

台灣癌症基金會執行長賴基銘也呼籲，近年C型肝炎照顧政策成果豐碩，可望提前至2025年消除C肝，盼C肝照護經驗可做為B肝的借鏡，讓病友獲得更多協助與健保支持。