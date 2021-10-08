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孩子來了就迎接 新竹市34歲林姓婦女9年生8胎

中央社 / 新竹市8日電

新竹市34歲林姓婦人因熱愛小孩，9年內連續生下8胎。她今天透過新竹國泰綜合醫院的新聞稿表示，沒有刻意避孕，孩子來了就迎接，也讓孩子彼此有照料，成長時有個伴。

新竹國泰綜合醫院今天發布新聞稿指出，林姓婦人與丈夫昨天帶著8名孩子，一同回到醫院複診，也與接生醫師曾英智見面互動，一家10口大仗陣，讓安靜的醫院瞬間變成如同小小幼兒園般，好熱鬧。

林姓婦人透過醫院表示，第一胎在25歲產下一名男嬰，因她與丈夫都很愛小孩，所以沒有刻意避孕，「孩子來了就想和他們在一起」，今年9月再生第8胎，是一名女嬰，9年共生下4男、4女。

她認為，孩子在成長過程中需要同儕陪伴，若有兄弟姊妹還可互相學習，媽媽也不用事事督促，也讓孩子從中學習獨立自主，孩子未來也自然懂得與人相處。

林姓婦人說，很感謝曾英智為她產檢時相當細心，讓她看診時能很放鬆，也順利生產。至於未來是否再接再厲，林姓婦人表示，「才剛又生完，暫時沒有想到這個問題」。

婦產科醫師曾英智接受中央社記者電話訪問則表示，能為林姓婦人接生8胎，看見孩子健康長大，感到很開心，而現在小孩教育費高昂，生8胎的情況少見，不過，新竹是一個很特別的城市，常見願意生3胎的父母。

新竹 避孕 接生

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