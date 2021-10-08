高鐵開自由座禁站票執行難 指揮中心：暫不討論

疫情指揮中心昨天邀集相關單位討論高鐵自由座開放但禁止站票事宜，因高鐵反映執行面有困難，加上部分預售票已賣出，故暫不討論，將待疫苗涵蓋率提高再提報討論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前研議高鐵開放自由座、但不開放站票事宜，指揮中心昨天邀集、交通部與台灣高鐵公司進行跨部會協調。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上表示，高鐵公司確實做了盤點，但陳述執行面困難，如旅客上了列車已經站著，有時不易請旅客移動到座位上，若開放玄關站立，對於人潮疏導不見得能有效管理；另搭乘自由座的旅客，可能在月台較擁擠，對防疫造成另一種壓力。

此外，因高鐵訂票系統可開放29天內預售票，羅一鈞表示，因部分的預售票已售出，要修改自由座規定，必須有1個月準備時間。

羅一鈞說，基於上述考量，指揮中心暫不討論高鐵開放自由座但禁止站票的事宜，將等疫情趨穩，且疫苗接種率提高，請高鐵公司重新規畫適合的自由座防疫措施，再提報到指揮中心討論。

媒體提問，台中北屯區某國小遭家長投訴，教師同意學生不戴口罩上瑜伽課，指揮中心發言人莊人祥說，會請地方衛生局與教育局了解，請學校遵守教育部指引，待了解狀況後再看如何處置。

媒體並提問，疫苗接種人口涵蓋率達到何種狀況可望降級，指揮中心副指揮官陳宗彥說，10月底疫苗涵蓋率達7成是目標，若到貨時程順利，一定會往目標達成。

至於是否降級、進一步放寬口罩措施，陳宗彥說，會考量疫苗涵蓋率與國內疫情發展，同時考慮周邊國家疫情狀況等因素來綜合考量、審慎評估。