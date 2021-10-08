流感疫苗1周打72萬較去年同期數量砍半 這族群降幅最多

國內公費流感疫苗自10月1日開打，同時與四款新冠疫苗接種撞期，指揮中心提醒兩款疫苗需要間隔七天施打，與去年相比，打氣硬生生砍半。指揮中心發言人莊人祥指出，目前公費流感疫苗一周接種72萬劑，但去年同期施打數中，扣掉50歲成人，大約是164萬劑，今年遇到新冠疫苗要間隔七天，施打數較去年縮減。

莊人祥指出，110年公費流感疫苗接種數為72.2萬劑，計算區間為10月1日至7日，主要施打族群為65歲以上長者，約接種31萬劑，約占總數8％，但去年同期是占24％，減少三倍占比。幼兒接種占比約11.5％，去年同期則占14％，醫事執業登記人員為29.7％，去年則占比35％，學生族群接種為2.2％、去年占比為6.5％。